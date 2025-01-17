المحكمة الأميركية العليا تقر قانون حظر تيك توك

بعد ساعات من بدء سريان الحظر على تطبيق تيك توك الذي تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد بإنقاذه، أيدت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، قانونا يحظر التطبيق نهائياً.

170 مليون مستخدم

وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.



كما من شأن هذا القرار أن يحرم 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 كانون الثاني/يناير.

بدورها، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بياناً بشأن تيك توك قالت فيه إن الإدارة انتظرت مثل بقية البلاد، القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الأميركية للتو بشأن التطبيق.

وأضافت أن موقف الرئيس بايدن بشأن تيك توك كان واضحًا منذ أشهر، بما في ذلك منذ أرسل الكونغرس مشروع قانون بطريقة ساحقة وحزبية إلى مكتب الرئيس.

كما تابع أنه يجب أن يظل تيك توك متاحا للأميركيين، ولكن ببساطة تحت الملكية الأميركية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونغرس في وضع هذا القانون.

أيضا أشارت إلى أنه ونظرًا لحقيقة التوقيت البحتة، فإن هذه الإدارة تدرك أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية، التي تتولى منصبها يوم الاثنين.

ترامب: نحترم قرار المحكمة

أما الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، فعلق على القرار بأنه كان متوقعاً.



كما تابع عبر منصته "تروث سوشيال"، أن على الجميع احترام أوامر المحكمة العليا.

وتابع أنه سيتم اتخاذ قراره بشأن TikTok في المستقبل غير البعيد، ولكن يجب أن يكون لديه الوقت لمراجعة الوضع.

وطلب من الناس أن يبقوا متابعين.

يشار إلى أن المحكمة العليا كانت استمعت الأسبوع الماضي، إلى مرافعات شفهية في طعن قانوني قدمته تيك توك وشركتها الأم الصينية "بايت دانس" ومستخدمو التطبيق ضد قانون أقره الكونغرس العام الماضي بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، أو يفرض بيعه.



ويبدو أن القضاة مالوا إلى تأييد القانون الذي يلزم "بايت دانس" ببيع تيك توك لدواع تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر في أحد أكبر أسواقها.

وكان ترامب أبدى أكثر من مرة اهتمامه الشديد بأن يُنظر إليه على أنه منقذ منصة واسعة الانتشار بين الأميركيين.



كما أطلق عدة وعود خلال حملته الانتخابية بإنقاذ تيك توك، رغم أنه انتقد سابقا هذا التطبيق.



وقال الشهر الماضي: "أحتفظ بمكانة خاصة في قلبي لتيك توك".-(وكالات)