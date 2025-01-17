المحكمة الأميركية العليا تقر قانون حظر تيك توك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد ساعات من بدء سريان الحظر على تطبيق تيك توك الذي تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإنقاذه، أيدت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، قانونا يحظر التطبيق نهائياً.
170 مليون مستخدم
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
كما من شأن هذا القرار أن يحرم 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 كانون الثاني/يناير.
بدورها، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بياناً بشأن تيك توك قالت فيه إن الإدارة انتظرت مثل بقية البلاد، القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الأميركية للتو بشأن التطبيق.
وأضافت أن موقف الرئيس بايدن بشأن تيك توك كان واضحًا منذ أشهر، بما في ذلك منذ أرسل الكونغرس مشروع قانون بطريقة ساحقة وحزبية إلى مكتب الرئيس.
كما تابع أنه يجب أن يظل تيك توك متاحا للأميركيين، ولكن ببساطة تحت الملكية الأميركية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونغرس في وضع هذا القانون.
أيضا أشارت إلى أنه ونظرًا لحقيقة التوقيت البحتة، فإن هذه الإدارة تدرك أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية، التي تتولى منصبها يوم الاثنين.
ترامب: نحترم قرار المحكمة
أما الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، فعلق على القرار بأنه كان متوقعاً.
كما تابع عبر منصته "تروث سوشيال"، أن على الجميع احترام أوامر المحكمة العليا.
وتابع أنه سيتم اتخاذ قراره بشأن TikTok في المستقبل غير البعيد، ولكن يجب أن يكون لديه الوقت لمراجعة الوضع.
وطلب من الناس أن يبقوا متابعين.
يشار إلى أن المحكمة العليا كانت استمعت الأسبوع الماضي، إلى مرافعات شفهية في طعن قانوني قدمته تيك توك وشركتها الأم الصينية "بايت دانس" ومستخدمو التطبيق ضد قانون أقره الكونغرس العام الماضي بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، أو يفرض بيعه.
ويبدو أن القضاة مالوا إلى تأييد القانون الذي يلزم "بايت دانس" ببيع تيك توك لدواع تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر في أحد أكبر أسواقها.
وكان ترامب أبدى أكثر من مرة اهتمامه الشديد بأن يُنظر إليه على أنه منقذ منصة واسعة الانتشار بين الأميركيين.
كما أطلق عدة وعود خلال حملته الانتخابية بإنقاذ تيك توك، رغم أنه انتقد سابقا هذا التطبيق.
وقال الشهر الماضي: "أحتفظ بمكانة خاصة في قلبي لتيك توك".-(وكالات)
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