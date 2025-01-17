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نظام احتياطي النقد العالمي يواصل التطور

1/17/2025 3:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سيركان أرسلان ألب، باري إشنغرين، شيما سيمبسون-بل*

انصب الاهتمام مؤخرا على هيمنة الدولار الأميركي – أي دوره الكبير في الاقتصاد العالمي - حيث ساهمت قوة الاقتصاد الأميركي وتشديد السياسة النقدية خلال العامين الماضيين وتفاقم المخاطر الجغرافية-السياسية في ارتفاع قيمة الورقة الخضراء.
وفي الوقت نفسه، فإن التشرذم الاقتصادي واحتمال إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي العالمي إلى كتل منفصلة وغير متداخلة قد يشجعان بعض البلدان على استخدام وحيازة عملات دولية واحتياطية أخرى.
وتشير أحدث بيانات تكوين عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى استمرار الانخفاض التدريجي في نصيب الدولار من الاحتياطيات الأجنبية المخصصة لدى البنوك المركزية والحكومات.
ومن اللافت للنظر أن تراجع دور الدولار الأميركي على مدى العقدين الماضيين لم يُقابل بزيادات في أنصبة العملات "الأربع الكبرى" الأخرى - وهي اليورو والين والجنيه الإسترليني - بل صاحبه ارتفاع في حصة ما أطلقنا عليه عملات الاحتياطي غير التقليدية، بما في ذلك الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليوان الصيني والوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري وعملات بلدان الشمال الأوروبي. وتشير أحدث البيانات إلى تزايد هذا الاتجاه الذي أشرنا إليه سابقا في دراسة وتدوينة صادرتين عن صندوق النقد الدولي.
وتجتذب هذه العملات الاحتياطية غير التقليدية مديري الاحتياطيات، حيث تتيح التنوع وتُدِّرُ عوائد جذابة نسبيا، كما ازدادت سهولة بيعها وشرائها وحيازتها مع تطور التقنيات المالية الرقمية الجديدة (مثل أتمتة عمليات صنع السوق ونظم الإدارة الآلية للسيولة).
ويعد هذا الاتجاه الأخير أكثر إثارة للدهشة في ظل قوة الدولار، وهو مؤشر على تحول مستثمري القطاع الخاص إلى الأصول المقومة بالدولار، أو هكذا يبدو من التغير في الأسعار النسبية. وفي الوقت نفسه، تذكرنا هذه الملاحظة بأن تقلبات أسعار الصرف يمكن أن يكون لها تأثير مستقل على تكوين العملات في محافظ احتياطيات البنوك المركزية.
ويمكن للتغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، والتي تعكس تحركات أسعار الفائدة، أن تكون مؤثرة بدورها، ولكنه تأثير أضعف عادة يقتصر على ما نشهده عموما من تحركات متزامنة في عائدات سندات العملات الرئيسية. وفي كافة الأحوال، تساهم آثار التقييم تلك في تعزيز الاتجاه العام. ومن منظور أطول أجلا، فإن ثبات قيمة الدولار الأميركي تقريبا على مدار العقدين الماضيين، رغم تراجع نصيبه في الاحتياطيات العالمية، يشير إلى تحول البنوك المركزية تدريجيا عن الدولار.
وفي الوقت نفسه، لا تشير الاختبارات الإحصائية إلى انحدار متسارع في نصيب الدولار من الاحتياطيات، وهو ما يتعارض مع المزاعم بأن العقوبات المالية الأميركية كانت سببا في التعجيل بالتحول عن الورقة الخضراء.
ومن الممكن بالتأكيد، كما أشار البعض، أن البلدان ذاتها التي تسعى إلى الابتعاد عن الحيازات الدولارية لأسباب جغرافية-سياسية لا تشارك بمعلومات عن تكوين محافظ احتياطياتها في قاعدة بيانات "تكوين عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية" لدى صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادات المُبَلِّغة، وعددها 149 اقتصادا، تشكل نسبة كبيرة من الاحتياطيات الأجنبية العالمية تصل إلى 93 %. وبعبارة أخرى، لا تمثل الاقتصادات غير المبلغة سوى حصة ضئيلة من الاحتياطيات العالمية.
ومن العملات الاحتياطية غير التقليدية التي تتزايد حصتها السوقية اليوان الصيني الذي تعادل مكاسبه ربع الانخفاض في حصة الدولار. وتعمل الحكومة الصينية على تطوير سياساتها على جبهات متعددة لتعزيز تدويل اليوان، بما في ذلك إنشاء نُظُم دفع عبر الحدود، وتوفير ترتيبات مبادلة العملات، وطرح البنك المركزي لعملة رقمية تجريبية.
ولذلك، من المثير للاهتمام أن نلحظ بوادر على تباطؤ تدويل اليوان، على الأقل قياسا بحصته من الاحتياطيات. فالبيانات الصادرة مؤخرا لا تشير إلى زيادة إضافية في حصة اليوان: وربما يشك بعض المراقبين في أن انخفاض سعر صرف اليوان في الأرباع الأخيرة كان سببا في حجب زيادة نصيبه من حيازات الاحتياطيات. ومع ذلك، فإن هذه التغيرات الناتجة عن تحركات أسعار الصرف تؤكد على تراجع حصة اليوان من الاحتياطيات منذ عام 2022.
وقد ذهب البعض إلى أن ما وصفناه بالتراجع المستمر في حيازات الدولار وصعود حصة العملات غير التقليدية من الاحتياطيات إنما يعكس في الواقع سلوك حفنة من كبار حائزي الاحتياطيات. فروسيا لديها أسباب جغرافية-سياسية تدفعها إلى توخي الحذر من حيازة الدولار، في حين أن سويسرا، التي استمرت في مراكمة الاحتياطيات على مدار العقد الماضي، لديها أسباب لحيازة جزء كبير من احتياطياتها باليورو، حيث تجاور جغرافيا منطقة اليورو التي تعد أيضا أهم شركائها التجاريين.
ولكن عند استبعاد روسيا وسويسرا من إجمالي "تكوين عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية"، باستخدام البيانات الصادرة عن بنكيهما المركزيين خلال الفترة من 2007 إلى 2021، لن نجد سوى تغير طفيف في الاتجاه العام.
ففي الواقع، تشمل هذه الحركة بلدانا عديدة. ففي دراستنا الصادرة عام 2022، حددنا 46 "بلدا نشطا في تنويع احتياطياته"، وهي البلدان التي تمثل العملات غير التقليدية 5 % على الأقل من احتياطياتها الأجنبية في نهاية عام 2020. وتشمل هذه البلدان اقتصادات متقدمة كبرى وأسواقا صاعدة، بما في ذلك معظم اقتصادات مجموعة العشرين. وبحلول عام 2023، انضمت ثلاثة بلدان أخرى على الأقل إلى هذه القائمة (إسرائيل وهولندا وسيشيل).
كذلك توصلنا إلى أن العقوبات المالية، حين تم فرضها في الماضي، دفعت البنوك المركزية إلى إجراء تحولات طفيفة في محافظ احتياطياتها نحو الذهب وبعيدا عن العملات المعرضة لخطر التجميد أو النقل، حيث يمكن تخزين الذهب داخل البلاد وبالتالي تجنيبه خطر العقوبات.
كذلك أشارت الدراسة إلى ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في ظل عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والمخاطر الجغرافية-السياسية العالمية.
وهذه العوامل قد تكون السبب في مراكمة المزيد من الذهب في عدد من البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة. ولكن قبل أن نولي الكثير من الاهتمام لهذا الاتجاه، علينا أن نتذكر أن حصة الذهب من الاحتياطيات ما تزال منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية.
وخلاصة القول إن نظام النقد والاحتياطيات الدولي يواصل التطور، مع استمرار الأنماط التي سلطنا عليها الضوء سابقا ــ تحول تدريجي للغاية عن هيمنة الدولار، ودور متزايد للعملات غير التقليدية للاقتصادات الصغيرة المفتوحة ذات الإدارة الفعالة بفضل تكنولوجيات المتاجرة الرقمية الجديدة.

* خبراء في صندوق النقد الدولي

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