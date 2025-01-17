المدفوعات الرقمية تقفز %68

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – زادت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري "جوموبي" خلال العام الماضي بنسبة %68 لتسجل 5.32 مليار دينار، مقارنة مع 3.12 مليار دينار خلال العام 2023، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".
وأوضح التقرير أن خدمة "تحويل الأموال" شكلت النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر نظام "جو موبي" بنسبة تزيد على %85 تليها خدمة السحب ثم خدمة الإيداع فخدمة المشتريات.
وبين التقرير أن نسبة تصل إلى %50.8 من مستخدمي "جوموبي" في نهاية العام الماضي كانوا من الذكور والنسبة الباقية من الإناث، عندما بلغ إجمالي عدد مستخدمي التطبيق في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قرابة 2.6 مليون مستخدم.
و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.
والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويُسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.
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