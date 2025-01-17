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المدفوعات الرقمية تقفز %68

1/17/2025 3:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين


عمان – زادت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري "جوموبي" خلال العام الماضي بنسبة %68 لتسجل 5.32 مليار دينار، مقارنة مع 3.12 مليار دينار خلال العام 2023، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".
وأوضح التقرير أن خدمة "تحويل الأموال" شكلت النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر نظام "جو موبي" بنسبة تزيد على %85 تليها خدمة السحب ثم خدمة الإيداع فخدمة المشتريات.
وبين التقرير أن نسبة تصل إلى %50.8 من مستخدمي "جوموبي" في نهاية العام الماضي كانوا من الذكور والنسبة الباقية من الإناث، عندما بلغ إجمالي عدد مستخدمي التطبيق في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قرابة 2.6 مليون مستخدم.
و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.
والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويُسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.

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