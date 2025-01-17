مؤشر البورصة يرتفع %1.51 في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2625.1 نقطة مقارنة مع 2586.1 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.51 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان حوالي 6.5 مليون دينار مقارنة مع 10.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 38.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 32.4 مليون دينار مقارنة مع 52.6 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.3 مليون سهم، نفذت من خلال 12374 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.86 مليون دينار وبنسبة 36.64 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع الخدمات بحجم مقداره 10.76 مليون دينـار وبنسبـة 33.22 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 9.76 مليون دينار وبنسبة 30.14 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.28 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.17 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.92 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 125 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 55 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي، فهي الضمان للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.23 %، زارة للاستثمار القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.16 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.06 %، والعقارية الأردنية للتنمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.55 % .
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الألبان الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة %13.94، الشرق للمشاريع الاستثمارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة %13.40، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.38 %، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.09 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.82 %.
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