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مؤشر البورصة يرتفع %1.51 في أسبوع

1/17/2025 3:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2625.1 نقطة مقارنة مع 2586.1 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.51 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 6.5 مليون دينار مقارنة مع 10.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 38.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 32.4 مليون دينار مقارنة مع 52.6 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.3 مليون سهم، نفذت من خلال 12374 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.86 مليون دينار وبنسبة 36.64 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع الخدمات بحجم مقداره 10.76 مليون دينـار وبنسبـة 33.22 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 9.76 مليون دينار وبنسبة 30.14 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.28 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.17 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.92 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 125 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 55 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي، فهي الضمان للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.23 %، زارة للاستثمار القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.16 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.06 %، والعقارية الأردنية للتنمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.55 % .
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الألبان الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة %13.94، الشرق للمشاريع الاستثمارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة %13.40، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.38 %، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.09 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.82 %.

MENAFN17012025000072011014ID1109102573

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