اختتام فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتمت اليوم الجمعة وتحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد التى تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة .
وحضر فعاليات اليوم الثاني سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز .
وتقام البطولة بمشاركة "35" فارسا يمثلون (7) دول وهي "الأردن ، ألمانيا، الباكستان، الكويت، العراق، مصر، وجنوب إفريقيا".
وشهدت منافسات اليوم الثاني فعاليات "السيف" منافسة قوية وندية واضحة بين الفرسان ، حيث ظفر فارس المنتخب المصري "رامي هاملت" بالميدالية الذهبية في المنافسات الفردية ، وحل ثانيا الفارس الكويتي "عبدالله الهندي"، وجاء الفارس الباكستاني "aftab shaber" بالمركز الثالث.
فيما توج المنتخب العراقي بذهبية فئة الفرق ، وجاء ثانيا المنتخب المصري ، وحل المنتخب الأردني ثالثا في المنافسات.
كما حقق فارس المنتخب المصري "راني هاملت" جائزة أفضل لاعب في منافسات اليوم .
وتعقد على هامش البطولة دورات تدريبية دولية متخصّصة في رياضة التقاط الأوتاد للمدربين الدوليين، ودورة التحكيم الدولية، بالإضافة إلى دورة التحكيم الإلكتروني، بإشراف من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.
يشار إلى أن التقاط الأوتاد هي إحدى رياضات الفروسية القديمة، وهي أحد تخصصات الفروسية ومعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتطورت هذه الرياضة وأصبحت تتنافس فيها الدول على مستوى العالم.
ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره في سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد.
MENAFN17012025000072011014ID1109102571
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.