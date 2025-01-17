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اختتام فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

1/17/2025 3:26:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اختتمت اليوم الجمعة وتحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية فعاليات اليوم الثاني من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد التى تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة .

وحضر فعاليات اليوم الثاني سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز .

وتقام البطولة بمشاركة "35" فارسا يمثلون (7) دول وهي "الأردن ، ألمانيا، الباكستان، الكويت، العراق، مصر، وجنوب إفريقيا".

وشهدت منافسات اليوم الثاني فعاليات "السيف" منافسة قوية وندية واضحة بين الفرسان ، حيث ظفر فارس المنتخب المصري "رامي هاملت" بالميدالية الذهبية في المنافسات الفردية ، وحل ثانيا الفارس الكويتي "عبدالله الهندي"، وجاء الفارس الباكستاني "aftab shaber" بالمركز الثالث.

فيما توج المنتخب العراقي بذهبية فئة الفرق ، وجاء ثانيا المنتخب المصري ، وحل المنتخب الأردني ثالثا في المنافسات.

كما حقق فارس المنتخب المصري "راني هاملت" جائزة أفضل لاعب في منافسات اليوم .

وتعقد على هامش البطولة دورات تدريبية دولية متخصّصة في رياضة التقاط الأوتاد للمدربين الدوليين، ودورة التحكيم الدولية، بالإضافة إلى دورة التحكيم الإلكتروني، بإشراف من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

يشار إلى أن التقاط الأوتاد هي إحدى رياضات الفروسية القديمة، وهي أحد تخصصات الفروسية ومعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتطورت هذه الرياضة وأصبحت تتنافس فيها الدول على مستوى العالم.

ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره في سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد.

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