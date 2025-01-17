حتى 2034.. هالاند يمدد عقده مع مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقَّع المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند عقدا جديدا لمدة تسع سنوات ونصف السنة مع فريقه مانشستر سيتي، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة.
وكان عقد المهاجم الفارع الطول والبالغ من العمر (24 عاما) ينتهي في يونيو 2027، لكنه الآن بات مرتبطا معه حتى نهاية موسم 2033-2034.
وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي في عام 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل 111 هدفا في 126 مباراة بألوان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وقال هالاند: أنا سعيد حقا بتوقيع عقدي الجديد وأتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم.
وأضاف: مانشستر سيتي نادٍ استثنائي، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين، وهو نوع البيئة التي تساعد في إخراج أفضل ما في الجميع.
وقال مدير كرة القدم الإسباني في النادي المنتهية ولايته الصيف المقبل تشيكي بيغيريستاين: الجميع في النادي سعداء جدا بتوقيع إرلينغ على عقده الجديد.
واضاف: توقيعه عقدا طويل الأمد يوضح التزامنا به كلاعب وحبه لهذا النادي. لقد أحدث تأثيرًا لا يصدق بالفعل خلال فترة وجوده هنا وأرقامه وسجلاته المذهلة تتحدث عن نفسها.
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