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حتى 2034.. هالاند يمدد عقده مع مانشستر سيتي

1/17/2025 3:26:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وقَّع المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند عقدا جديدا لمدة تسع سنوات ونصف السنة مع فريقه مانشستر سيتي، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة.

وكان عقد المهاجم الفارع الطول والبالغ من العمر (24 عاما) ينتهي في يونيو 2027، لكنه الآن بات مرتبطا معه حتى نهاية موسم 2033-2034.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي في عام 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل 111 هدفا في 126 مباراة بألوان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وقال هالاند: أنا سعيد حقا بتوقيع عقدي الجديد وأتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم.
وأضاف: مانشستر سيتي نادٍ استثنائي، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين، وهو نوع البيئة التي تساعد في إخراج أفضل ما في الجميع.

وقال مدير كرة القدم الإسباني في النادي المنتهية ولايته الصيف المقبل تشيكي بيغيريستاين: الجميع في النادي سعداء جدا بتوقيع إرلينغ على عقده الجديد.
واضاف: توقيعه عقدا طويل الأمد يوضح التزامنا به كلاعب وحبه لهذا النادي. لقد أحدث تأثيرًا لا يصدق بالفعل خلال فترة وجوده هنا وأرقامه وسجلاته المذهلة تتحدث عن نفسها.

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