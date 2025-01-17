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أنشيلوتي يتفهم استهجان جماهير ريال مدريد ويشيد بأداء تشواميني

1/17/2025 3:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مدن - أوضح المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن سلوك جماهير ملعب سانتياجو برنابيو وصافرات الاستهجان التي أطلقتها في مواجهة سيلتا فيجو في كأس الملك التي فاز بها فريق (5-2) بعد شوطين إضافيين "مقبول" ويسعى إلى "لفت الانتباه".
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "جاءت صافرات الاستهجان للفت الانتباه وحين تعقدت المباراة دفعونا. حين يدفعنا برنابيو، فهذا شيء له خصوصيته".
وأضاف المدرب: "يبدو لي هذا مقبولا بعد ما حدث مع برشلونة. جاء رد فعل الفريق جيدا، وخصوصا تشواميني الذي قدم مباراة كبيرة".
وكان تشواميني أكثر اللاعبين تعرضا لصافرات استهجان، ومع ذلك حظي بدعم هائل من أنشيلوتي.
وقال المدرب: "شخصيته كبيرة وعاد إلى مركزه وساعد الفريق، خصوصا في الدفاع واستعاد كرات كثيرة وساعد قلبي الدفاع، وكان جيدا في الضغط وساعد مودريتش وسيبايوس".
وأعرب أنشيلوتي عن أسفه للأخطاء الفردية التي أدت إلى تلقي الفريق هدفين قادا المباراة إلى وقت إضافي، وتابع المدرب "حين أوشكت المباراة على الانتهاء، أهديناهم هدفين، لكن رد فعل الفريق جاء جيدا في الوقت الإضافي".
وبخصوص الهدفين اللذين سجلهما إندريك قال "لقد أظهر جودته وأنه مهاجم حين يحظى بفرصة أمام المرمى، يتحلى بتسديدات استثنائية".
من جانبه، قال لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، إن اللاعبين يسعون إلى "تحقيق أشياء عظيمة هذا الموسم".
وصرح اللاعب عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية سريعة "كلما لعبنا أمام جمهورنا مثل لنا هذا حافزا لأنهم يدفعوننا. الوحدة بين الفريق والجمهور مهمة في هذا المنعطف في الموسم وأعتقد أننا سنحقق أشياء عظيمة".
وتابع فاسكيز: "أظهر الفريق وجهه الحقيقي في الوقت الإضافي. نجحنا في تنفيذ تحولات جيدة آنذاك وهاجمنا بشكل جيد. أدى إندريك بشكل جيد وحققنا انتصارا هاما ووصلنا إلى هدف التأهل".
وبخصوص إندريك والهدفين اللذين سجلهما بعد أن شارك قال "يظهر هذا جودة فريقنا. كل من يدخل الملعب يؤدي".
من ناحية أخرى، أعرب فاسكيز عن استيائه من مواعيد المباريات وقال: "تحدثنا أكثر من مرة. المواعيد صعبة. لعبنا أغلب المباريات في التاسعة واليوم في التاسعة والنصف مع وقت إضافي. يوم الأحد لعبنا في الرابعة والربع. لا بد من مراقبة هذا من أجل مصلحة كرة القدم وراحة اللاعبين، فهذا مهم".
أما البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد، فبيّن إنه لا يتحدث كثيرا مع أنشيلوتي، لكنه أعرب عن امتنانه له بسبب الفرص التي يمنحها له.
وقال إندريك عقب المباراة "لا أتحدث كثيرا مع المدرب لكنني تحدثت معه بشكل مطول حين جئت إلى ريال مدريد وقال لي إن أهم شيء هو العمل".
وأضاف اللاعب: "هذا ما أفعله يوميا، وأنا ممتن له جدا. إنه شخص عظيم وفي رأيي أن تكون لاعبا في ريال مدريد أمر صعب وعليّ أن أستمر في العمل". وتابع" "أنا أعمل والمدرب يعرف جيدا ما يفعله. الأفضل لإندريك ليس هو الأفضل للفريق. لا مشكلة. عليّ أن أعمل وأعرف أنني إن لم أعمل جيدا، لن يصبح لي مكان".
وتذكر إندريك أنه عانى من شيء مشابه في بداياته في البرازيل وتعهد بالكفاح من أجل الحصول على دور أكبر في ريال.
وتابع اللاعب "المشاركة لدقائق قليلة صعب بالطبع، لكنني عشت الوضع نفسه في بالميراس ومنحت دائما كل ما لدي للفريق. ينظر المدرب إلى الأفضل للفريق ككل وأنا سعيد لأنني أعرف أنه يثق في. أن أسجل وأساعد الفريق أمر جيد بالنسبة لي".
في الطرف المقابل، قال المدير الفني لسيلتا فيجو كلاوديو خيرالديز عقب خسارة فريقه، إنه لم يفهم بعد كيفية عمل تقنية الـ"VAR"، وذلك في حديثه عن تدخل حارس النادي الملكي أندري لونين ضد لاعبه فيليوت سفيدبيرج في الدقيقة 37، الذي لم يحتسب بسببه شيء وتلاه هدف كيليان مبابي.
وقال المدرب عقب الخسارة: "هذه لعبة حاسمة. لا بد من احترام الحكم والتقنية. تحدثت سلفا عن الحكام وقلت إنني سأحاول ألا أتحدث مرة ثانية، وسأحاول".
وأضاف خيرالديز: "سأتحدث عني وعما يرتبط بنا. أعتقد أنني تعاملت سابقا (حين انتقد الحكام) بشكل سيء. أحترم التقنية، لكنني لا أعرف كيف يعمل ومتى يتدخل".
وتابع "أنا مدرب شاب. لم يمر عام على وجودي في الدرجة الأولى. يجب أن أتفهم جيدا، لأنني فعلا لا أفهم".
مع ذلك، أشار إلى أن لاعبه أكد له أنها ركلة جزاء، وقال: "على أي حال، يعرف الحكام أكثر عن موضوع اللوائح وعلينا أن نلتزم".
إلى ذلك، يبدو أتلتيكو مدريد مرشحا للبقاء في الصدارة عندما يحل ضيفا على جاره ليجانيس السادس عشر، اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.
ويتصدر أتلتيكو الترتيب أمام قطبي الكرة المستديرة في إسبانيا بفارق نقطة واحدة أمام جاره ريال مدريد حامل اللقب وست أمام برشلونة، وذلك بعد تحقيقه 15 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بينها ثمانية في الليغا.
ويدخل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المباراة منتشيا ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، بفوزه الكبير على على مضيفه إلتشي من الدرجة الثانية برباعية نظيفة، بينها ثنائية لمهاجمه الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث الذي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة عضلية.
وستكون مواجهة ليجانيس بروفة لأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة الثلاثاء أمام ضيفه باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، في الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتقاسم أتلتيكو مدريد المركز التاسع مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين وميلان الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن الرابع في المجموعة التي يتأهل الثمانية الأوائل فيها مباشرة إلى ثمن النهائي.
ويملك "روخيبلانكوس" تشكيلة قوية، حيث عادة ما يكون هدافهم سورلوث بديلا بالنسبة لسيميوني الذي يفضل عليه مواطنه جوليان الفاريس والفرنسي أنتوان جريزمان.
في المقابل، يستضيف جاره ريال مدريد لاس بالماس الرابع عشر يوم غد الأحد. وبينما كلفت الإصابات في صفوف ريال الفريق دفاعيًا في مناسبات متعددة، واعتمد المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك على مجموعة شابة من اللاعبين، فإن أتلتيكو لديه مجال أكبر للتدوير دون فقدان الجودة.
وقام سيميوني بإراحة العديد من اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام إلتشي الأربعاء، لكنه فاز بسهولة، وقال المدرب الأرجنتيني "أظهر اللاعبون العمل والتواضع والمثابرة (التي يحتاجون إليها)، وأن كل واحد منهم يقبل المركز الذي يشغله في الفريق".
واضاف: "إنهم يصعبون علي الاختيار بينهم". مع كفاح أتلتيكو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه أيضًا، فإن تشكيلته الغنية تسمح له بالتنافس على جبهات متعددة، وتابع سيميوني "هناك عدد كبير من المباريات، ولا يوجد وقت للتعافي وهذا يولد الحاجة إلى أن يكون الجميع (يؤدون) بشكل جيد".
مني أتليتكو مدريد بهزيمة واحدة فقط في الدوري حتى الآن هذا الموسم، وكانت في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أمام مضيفه ريال بيتيس 0-1 في المرحلة الحادية عشرة.
ومع ذلك، وكالعادة، تردد المدرب الأرجنتيني في فكرة الحلم بما يتجاوز المستقبل القريب لفريقه، وقال عندما سُئل عما إذا كان أتليتكو لا يقهر "هذه الكلمة غير موجودة. نفكر في الأشياء مباراة تلو الأخرى".
في المقابل، يعاني ريال مدريد لإيجاد التوازن بين الدفاع وهجومه المرصع بالنجوم، في مقدمتهم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي استعاد مستواه في الآونة الأخيرة.
سجل هدفا رائعا في مرمى برشلونة افتتح به التسجيل في الأمسية الكارثية لفريقه في نهائي الكأس السوبر، ومنحه التقدم في فوزه الصعب على سلتا فيغو (5-2 بعد التمديد) الخميس في مسابقة كأس الملك.
وقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الأسبوع "كان بحاجة إلى الوقت للتكيف مع الفريق لإظهار أفضل مستوياته بدنيا. الآن هو في أفضل حالاته ويتعين على الفريق الاستفادة من ذلك".
ويستضيف ريال، سالزبورج النمساوي الأربعاء في المسابقة القارية التي يحمل لقبها ويتخلف بفارق أربع نقاط عن المركز الثامن المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي. يبتعد بفارق نقطتين فقط عن المركز الخامس والعشرين الذي يخرج صاحبه خالي الوفاض.
ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي اليوم السبت على أمل استعادة توازنه في الليجا حيث حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الاخيرة ببينها ثلاث هزائم آخرها على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 1-2، ما كلفه التنازل عن الصدارة والتراجع الى المركز الثالث بفارق ست نقاط عن القطب الثاني للعاصمة.
ويدخل النادي الكاتالوني المباراة منتشيا بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه ريال مدريد حامل اللقب 5-2 في المباراة النهائية في مدينة جدة السعودية، أعقبها فوز كبير وبخماسية أيضا على ريال بيتيس (5-1) في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك.
وقال مدربه فليك الأربعاء: "نحن نسير خطوة بخطوة. السبت هو اليوم التالي، نريد أن نلعب بالطريقة ذاتها وأن نكون مستعدين للمواجهة، وأن نفوز بها أيضًا".
وعلى غرار أتلتيكو وريال مدريد، تنتظر النادي الكاتالوني مواجهة في المسابقة القارية الثلاثاء أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، قبل استضافة أتالانتا الإيطالي في الجولة الأخيرة في 29 الحالي.
ويتواجد برشلونة في موقع أفضل في دوري الأبطال مقارنة مع مواطنيه أتلتيكو وريال مدريد حيث يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث خلف ليفربول الإنجليزي المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما يحتل أتلتيكو في المركز الحادي عشر (12) وريال مدريد في العشرين (9).-(وكالات)

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