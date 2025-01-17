أنشيلوتي يتفهم استهجان جماهير ريال مدريد ويشيد بأداء تشواميني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أوضح المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن سلوك جماهير ملعب سانتياجو برنابيو وصافرات الاستهجان التي أطلقتها في مواجهة سيلتا فيجو في كأس الملك التي فاز بها فريق (5-2) بعد شوطين إضافيين "مقبول" ويسعى إلى "لفت الانتباه".
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "جاءت صافرات الاستهجان للفت الانتباه وحين تعقدت المباراة دفعونا. حين يدفعنا برنابيو، فهذا شيء له خصوصيته".
وأضاف المدرب: "يبدو لي هذا مقبولا بعد ما حدث مع برشلونة. جاء رد فعل الفريق جيدا، وخصوصا تشواميني الذي قدم مباراة
كبيرة".
وكان تشواميني أكثر اللاعبين تعرضا لصافرات استهجان، ومع ذلك حظي بدعم هائل من أنشيلوتي.
وقال المدرب: "شخصيته كبيرة وعاد إلى مركزه وساعد الفريق، خصوصا في الدفاع واستعاد كرات كثيرة وساعد قلبي الدفاع، وكان جيدا في الضغط وساعد مودريتش وسيبايوس".
وأعرب أنشيلوتي عن أسفه للأخطاء الفردية التي أدت إلى تلقي الفريق هدفين قادا المباراة إلى وقت إضافي، وتابع المدرب "حين أوشكت المباراة على الانتهاء، أهديناهم هدفين، لكن رد فعل الفريق جاء جيدا في الوقت الإضافي".
وبخصوص الهدفين اللذين سجلهما إندريك قال "لقد أظهر جودته وأنه مهاجم حين يحظى بفرصة أمام المرمى، يتحلى بتسديدات استثنائية".
من جانبه، قال لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، إن اللاعبين يسعون إلى "تحقيق أشياء عظيمة هذا الموسم".
وصرح اللاعب عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية سريعة "كلما لعبنا أمام جمهورنا مثل لنا هذا حافزا لأنهم يدفعوننا. الوحدة بين الفريق والجمهور مهمة في هذا المنعطف في الموسم وأعتقد أننا سنحقق أشياء عظيمة".
وتابع فاسكيز: "أظهر الفريق وجهه الحقيقي في الوقت الإضافي. نجحنا في تنفيذ تحولات جيدة آنذاك وهاجمنا بشكل جيد. أدى إندريك بشكل جيد وحققنا انتصارا هاما ووصلنا إلى هدف التأهل".
وبخصوص إندريك والهدفين اللذين سجلهما بعد أن شارك قال "يظهر هذا جودة فريقنا. كل من يدخل الملعب يؤدي".
من ناحية أخرى، أعرب فاسكيز عن استيائه من مواعيد المباريات وقال: "تحدثنا أكثر من مرة. المواعيد صعبة. لعبنا أغلب المباريات في التاسعة واليوم في التاسعة والنصف مع وقت إضافي. يوم الأحد لعبنا في الرابعة والربع. لا بد من مراقبة هذا من أجل مصلحة كرة القدم وراحة اللاعبين، فهذا مهم".
أما البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد، فبيّن إنه لا يتحدث كثيرا مع أنشيلوتي، لكنه أعرب عن امتنانه له بسبب الفرص التي يمنحها له.
وقال إندريك عقب المباراة "لا أتحدث كثيرا مع المدرب لكنني تحدثت معه بشكل مطول حين جئت إلى ريال مدريد وقال لي إن أهم شيء هو العمل".
وأضاف اللاعب: "هذا ما أفعله يوميا، وأنا ممتن له جدا. إنه شخص عظيم وفي رأيي أن تكون لاعبا في ريال مدريد أمر صعب وعليّ أن أستمر في العمل". وتابع" "أنا أعمل والمدرب يعرف جيدا ما يفعله. الأفضل لإندريك ليس هو الأفضل للفريق. لا مشكلة. عليّ أن أعمل وأعرف أنني إن لم أعمل جيدا، لن يصبح لي مكان".
وتذكر إندريك أنه عانى من شيء مشابه في بداياته في البرازيل وتعهد بالكفاح من أجل الحصول على دور أكبر في ريال.
وتابع اللاعب "المشاركة لدقائق قليلة صعب بالطبع، لكنني عشت الوضع نفسه في بالميراس ومنحت دائما كل ما لدي للفريق. ينظر المدرب إلى الأفضل للفريق ككل وأنا سعيد لأنني أعرف أنه يثق في. أن أسجل وأساعد الفريق أمر جيد بالنسبة لي".
في الطرف المقابل، قال المدير الفني لسيلتا فيجو كلاوديو خيرالديز عقب خسارة فريقه، إنه لم يفهم بعد كيفية عمل تقنية الـ"VAR"، وذلك في حديثه عن تدخل حارس النادي الملكي أندري لونين ضد لاعبه فيليوت سفيدبيرج في الدقيقة 37، الذي لم يحتسب بسببه شيء وتلاه هدف كيليان مبابي.
وقال المدرب عقب الخسارة: "هذه لعبة حاسمة. لا بد من احترام الحكم والتقنية. تحدثت سلفا عن الحكام وقلت إنني سأحاول ألا أتحدث مرة ثانية، وسأحاول".
وأضاف خيرالديز: "سأتحدث عني وعما يرتبط بنا. أعتقد أنني تعاملت سابقا (حين انتقد الحكام) بشكل سيء. أحترم التقنية، لكنني لا أعرف كيف يعمل ومتى يتدخل".
وتابع "أنا مدرب شاب. لم يمر عام على وجودي في الدرجة الأولى. يجب أن أتفهم جيدا، لأنني فعلا لا أفهم".
مع ذلك، أشار إلى أن لاعبه أكد له أنها ركلة جزاء، وقال: "على أي حال، يعرف الحكام أكثر عن موضوع اللوائح وعلينا أن نلتزم".
إلى ذلك، يبدو أتلتيكو مدريد مرشحا للبقاء في الصدارة عندما يحل ضيفا على جاره ليجانيس السادس عشر، اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.
ويتصدر أتلتيكو الترتيب أمام قطبي الكرة المستديرة في إسبانيا بفارق نقطة واحدة أمام جاره ريال مدريد حامل اللقب وست أمام برشلونة، وذلك بعد تحقيقه 15 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بينها ثمانية في الليغا.
ويدخل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المباراة منتشيا ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، بفوزه الكبير على على مضيفه إلتشي من الدرجة الثانية برباعية نظيفة، بينها ثنائية لمهاجمه الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث الذي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة عضلية.
وستكون مواجهة ليجانيس بروفة لأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة الثلاثاء أمام ضيفه باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، في الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتقاسم أتلتيكو مدريد المركز التاسع مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين وميلان الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن الرابع في المجموعة التي يتأهل الثمانية الأوائل فيها مباشرة إلى ثمن النهائي.
ويملك "روخيبلانكوس" تشكيلة قوية، حيث عادة ما يكون هدافهم سورلوث بديلا بالنسبة لسيميوني الذي يفضل عليه مواطنه جوليان الفاريس والفرنسي أنتوان جريزمان.
في المقابل، يستضيف جاره ريال مدريد لاس بالماس الرابع عشر يوم غد الأحد. وبينما كلفت الإصابات في صفوف ريال الفريق دفاعيًا في مناسبات متعددة، واعتمد المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك على مجموعة شابة من اللاعبين، فإن أتلتيكو لديه مجال أكبر للتدوير دون فقدان الجودة.
وقام سيميوني بإراحة العديد من اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام إلتشي الأربعاء، لكنه فاز بسهولة، وقال المدرب الأرجنتيني "أظهر اللاعبون العمل والتواضع والمثابرة (التي يحتاجون إليها)، وأن كل واحد منهم يقبل المركز الذي يشغله في الفريق".
واضاف: "إنهم يصعبون علي الاختيار بينهم". مع كفاح أتلتيكو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه أيضًا، فإن تشكيلته الغنية تسمح له بالتنافس على جبهات متعددة، وتابع سيميوني "هناك عدد كبير من المباريات، ولا يوجد وقت للتعافي وهذا يولد الحاجة إلى أن يكون الجميع (يؤدون) بشكل جيد".
مني أتليتكو مدريد بهزيمة واحدة فقط في الدوري حتى الآن هذا الموسم، وكانت في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أمام مضيفه ريال بيتيس 0-1 في المرحلة الحادية عشرة.
ومع ذلك، وكالعادة، تردد المدرب الأرجنتيني في فكرة الحلم بما يتجاوز المستقبل القريب لفريقه، وقال عندما سُئل عما إذا كان أتليتكو لا يقهر "هذه الكلمة غير موجودة. نفكر في الأشياء مباراة تلو الأخرى".
في المقابل، يعاني ريال مدريد لإيجاد التوازن بين الدفاع وهجومه المرصع بالنجوم، في مقدمتهم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي استعاد مستواه في الآونة الأخيرة.
سجل هدفا رائعا في مرمى برشلونة افتتح به التسجيل في الأمسية الكارثية لفريقه في نهائي الكأس السوبر، ومنحه التقدم في فوزه الصعب على سلتا فيغو (5-2 بعد التمديد) الخميس في مسابقة كأس الملك.
وقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الأسبوع "كان بحاجة إلى الوقت للتكيف مع الفريق لإظهار أفضل مستوياته بدنيا. الآن هو في أفضل حالاته ويتعين على الفريق الاستفادة من ذلك".
ويستضيف ريال، سالزبورج النمساوي الأربعاء في المسابقة القارية التي يحمل لقبها ويتخلف بفارق أربع نقاط عن المركز الثامن المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي. يبتعد بفارق نقطتين فقط عن المركز الخامس والعشرين الذي يخرج صاحبه خالي الوفاض.
ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي اليوم السبت على أمل استعادة توازنه في الليجا حيث حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الاخيرة ببينها ثلاث هزائم آخرها على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 1-2، ما كلفه التنازل عن الصدارة والتراجع الى المركز الثالث بفارق ست نقاط عن القطب الثاني للعاصمة.
ويدخل النادي الكاتالوني المباراة منتشيا بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه ريال مدريد حامل اللقب 5-2 في المباراة النهائية في مدينة جدة السعودية، أعقبها فوز كبير وبخماسية أيضا على ريال بيتيس (5-1) في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك.
وقال مدربه فليك الأربعاء: "نحن نسير خطوة بخطوة. السبت هو اليوم التالي، نريد أن نلعب بالطريقة ذاتها وأن نكون مستعدين للمواجهة، وأن نفوز بها أيضًا".
وعلى غرار أتلتيكو وريال مدريد، تنتظر النادي الكاتالوني مواجهة في المسابقة القارية الثلاثاء أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، قبل استضافة أتالانتا الإيطالي في الجولة الأخيرة في 29 الحالي.
ويتواجد برشلونة في موقع أفضل في دوري الأبطال مقارنة مع مواطنيه أتلتيكو وريال مدريد حيث يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث خلف ليفربول الإنجليزي المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما يحتل أتلتيكو في المركز الحادي عشر (12) وريال مدريد في العشرين (9).-(وكالات)
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