الحسين إربد ينتظر رد الشباب والنجمة لخوض لقاء ودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - ينتظر فريق الحسين إربد لكرة القدم
رد فريقي الشباب والنجمة البحرينيين، من أجل ترتيب لقاء ودي يقام مع أحدهما خلال الأيام المقبلة، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في البحرين، ضمن تحضيراته لاستئناف الموسم الكروي الحالي.
ويجد الحسين صعوبة في إيجاد مباريات
ودية عديدة مع فرق الدوري
البحريني، نظرا لانشغال الفرق هناك بمنافسات الدوري المحلي، إلا أن المنافسة انحصرت بين الشباب والنجمة لخوض أول مباراة
ودية لـ”غزاة الشمال” هناك يوم الخميس المقبل، مع ترتيباته لخوض ودية ثانية قبل ختام معسكره في 28 من الشهر الحالي.
ويستعد الحسين إربد تحت قيادة المدرب البرتغالي جواو موتا، لاستكمال منافسات الموسم الكروي والمنافسة على 4 جبهات، حيث تأهل مسبقا لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2، ويلتقي منافسه الشارقة الإماراتي الشهر المقبل، فيما يستأنف مشاركاته مطلع شهر شباط (فبراير) بمواجهة الوحدات مرتين ضمن بطولة كأس السوبر.
ويتصدر دوري المحترفين حتى الآن برصيد 31 نقطة، بعد أن سجل نتيجة الفوز في 10 مباريات مقابل تعادل وحيد، كما بلغ المربع الذهبي لبطولة كأس الأردن، ليشكل المعسكر الحالي فرصة لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق بهدف الاستمرار في تحقيق النتائج والعروض الجيدة بالموسم الحالي.
ويخوض الحسين المعسكر في ظل حضور عدد كبير من نجومه، مع غياب 8 لاعبين عن المعسكر الحالي لأسباب مختلفة، منهم 5 لاعبين بصفوف المنتخب الوطني الأول وهم يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا” وعلي حجبي، ولاعبان بمنتخب الشباب وهما محمد أبو السكر وعودة فاخوري، والمحترف الكونجولي جاكويس تيموبولي.
ويضم المعسكر الحالي عددا كبيرا من اللاعبين البارزين، ومنهم محمود الكواملة، مراد الفالوجي، أدهم القرشي، سليم عبيد، يوسف حسان، أنس بني ياسين، إيتالو سيلفا، محمد الداود، رجائي عايد، أحمد ثائر، مجدي عطار، وسيم ريالات، أحمد صبرة، سيف الدين درويش، محمود مرضي، عبد الجليل أجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عبد الله العطار، عبد العزيز نداي ورزق بني هاني.
وأظهر لاعبو الحسين التزاما كبيرا في المعسكر لتحقيق الفائدة الفنية منه، إلى جانب العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت بالفترة الماضية، وتعزيز الإيجابيات بهدف زيادة الفرصة لحصد أكبر عدد من البطولات المحلية، ومحاولة الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
ويحتل النجمة المركز الرابع بالدوري البحريني برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، فيما يتواجد الشباب بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضها.
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