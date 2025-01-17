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الحسين إربد ينتظر رد الشباب والنجمة لخوض لقاء ودي

1/17/2025 3:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس


عمان - ينتظر فريق الحسين إربد لكرة القدم رد فريقي الشباب والنجمة البحرينيين، من أجل ترتيب لقاء ودي يقام مع أحدهما خلال الأيام المقبلة، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في البحرين، ضمن تحضيراته لاستئناف الموسم الكروي الحالي.
ويجد الحسين صعوبة في إيجاد مباريات ودية عديدة مع فرق الدوري البحريني، نظرا لانشغال الفرق هناك بمنافسات الدوري المحلي، إلا أن المنافسة انحصرت بين الشباب والنجمة لخوض أول مباراة ودية لـ”غزاة الشمال” هناك يوم الخميس المقبل، مع ترتيباته لخوض ودية ثانية قبل ختام معسكره في 28 من الشهر الحالي.
ويستعد الحسين إربد تحت قيادة المدرب البرتغالي جواو موتا، لاستكمال منافسات الموسم الكروي والمنافسة على 4 جبهات، حيث تأهل مسبقا لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2، ويلتقي منافسه الشارقة الإماراتي الشهر المقبل، فيما يستأنف مشاركاته مطلع شهر شباط (فبراير) بمواجهة الوحدات مرتين ضمن بطولة كأس السوبر.
ويتصدر دوري المحترفين حتى الآن برصيد 31 نقطة، بعد أن سجل نتيجة الفوز في 10 مباريات مقابل تعادل وحيد، كما بلغ المربع الذهبي لبطولة كأس الأردن، ليشكل المعسكر الحالي فرصة لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق بهدف الاستمرار في تحقيق النتائج والعروض الجيدة بالموسم الحالي.
ويخوض الحسين المعسكر في ظل حضور عدد كبير من نجومه، مع غياب 8 لاعبين عن المعسكر الحالي لأسباب مختلفة، منهم 5 لاعبين بصفوف المنتخب الوطني الأول وهم يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا” وعلي حجبي، ولاعبان بمنتخب الشباب وهما محمد أبو السكر وعودة فاخوري، والمحترف الكونجولي جاكويس تيموبولي.
ويضم المعسكر الحالي عددا كبيرا من اللاعبين البارزين، ومنهم محمود الكواملة، مراد الفالوجي، أدهم القرشي، سليم عبيد، يوسف حسان، أنس بني ياسين، إيتالو سيلفا، محمد الداود، رجائي عايد، أحمد ثائر، مجدي عطار، وسيم ريالات، أحمد صبرة، سيف الدين درويش، محمود مرضي، عبد الجليل أجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عبد الله العطار، عبد العزيز نداي ورزق بني هاني.
وأظهر لاعبو الحسين التزاما كبيرا في المعسكر لتحقيق الفائدة الفنية منه، إلى جانب العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت بالفترة الماضية، وتعزيز الإيجابيات بهدف زيادة الفرصة لحصد أكبر عدد من البطولات المحلية، ومحاولة الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
ويحتل النجمة المركز الرابع بالدوري البحريني برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، فيما يتواجد الشباب بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضها.

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