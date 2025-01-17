غياب الجماهير عن وديات النشامى أمام زينيت وأوزبكستان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم
مبارياته الودية الثلاث في المعسكر التدريبي المقام حاليا في قطر، خلف أبواب مغلقة أمام الجماهير، مع الاكتفاء فقط بالبث التلفزيوني أو عبر منصات التواصل الاجتماعي
للمباراتين الثانية والثالثة.
ويبدأ المنتخب الوطني مبارياته الودية يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي على إحدى الملاعب التدريبية في الدوحة، قبل أن يواجه الفريق نفسه الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يستبقل ستاد حمد الكبير في النادي العربي هذا اللقاء، فيما يختتم مبارياته الودية بمواجهة منتخب
أوزبكستان يوم 27 من الشهر الحالي.
ولن تتمكن الجماهير من متابعة المباريات الودية نظرا للقرارات الفنية والإدارية من المنتخب الوطني والفرق المنافسة له، رغم سعي الجالية الأردنية في قطر لمشاهدة المنتخب الوطني ومؤازرته قبل الدخول المرحلة الحاسمة بتصفيات كأس العالم 2026، وأملا باستعادة ذكريات العام الماضي في المكان نفسه، بعد الوصول على الأراضي القطرية لنهائي كأس آسيا.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، على استدعاء لاعبين جدد لقائمة المنتخب الحالية، من أجل إتاحة الفرصة لهم لإثبات حضورهم في المعسكر التدريبي، أملا بالاستفادة منهم في الاستحقاقات الرسمية، في ظل غياب اللاعبين المحترفين في الخارج عن التجمع الحالي.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الحالي كلا من يزيد أبو ليلى، نور الدين بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، مهند خيرالله، أحمد أيمن، مصطفى كمال، ورد البري، يوسف أبو جزر، علي حجبي، أحمد عساف، خالد زكريا، عون المحارمة، محمد كحلان، عامر جاموس، مهند سمرين، محمد الناصر، أحمد العواودة، أيهم هشام، أحمد العرسان، بكر كلبونة، ومحمد العكش.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة الثانية على سلم الترتيب بعد خوض 6 مباريات وبرصيده 9 نقاط، خلف المنتخب العراقي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، والمنتخب الكوري الجنوبي المتصدر الذي يملك 14 نقطة.
ويتطلع“النشامى” تحت قيادة سلامي إلى تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للفترة المقبلة خشية غياب لاعب أساسي أو أكثر لأسباب مختلفة، وفقدان البوصلة في أهم مراحل التصفيات، حيث يلتقي المنتخب الفلسطيني في 20 من شهر آذار (مارس) المقبل ضمن الجولة السابعة، وبعدها بخمسة أيام منتخب كوريا الجنوبية، مع تبقي مباراتين له أمام منتخب سلطنة عُمان والعراق خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.
ويخوض فريق زينيت الروسي معسكرا تدريبيا في قطر تحضيرا للنصف الثاني من الموسم الكروي، حيث يتصدر دوري بلاده بعد مرور 18 جولة برصيد 39 نقطة، علما بأنه أكثر من توج بلقب الدوري ببلاده بواقع 10 ألقاب إلى جانب سبارتك موسكو، كما تأهل زينيت للدور الثاني من كأس روسيا بعد جمعه العلامة الكاملة في دور المجموعات بست انتصارات.
MENAFN17012025000072011014ID1109102565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.