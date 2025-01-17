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غياب الجماهير عن وديات النشامى أمام زينيت وأوزبكستان

1/17/2025 3:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس


عمان - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مبارياته الودية الثلاث في المعسكر التدريبي المقام حاليا في قطر، خلف أبواب مغلقة أمام الجماهير، مع الاكتفاء فقط بالبث التلفزيوني أو عبر منصات التواصل الاجتماعي للمباراتين الثانية والثالثة.
ويبدأ المنتخب الوطني مبارياته الودية يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي على إحدى الملاعب التدريبية في الدوحة، قبل أن يواجه الفريق نفسه الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يستبقل ستاد حمد الكبير في النادي العربي هذا اللقاء، فيما يختتم مبارياته الودية بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 27 من الشهر الحالي.
ولن تتمكن الجماهير من متابعة المباريات الودية نظرا للقرارات الفنية والإدارية من المنتخب الوطني والفرق المنافسة له، رغم سعي الجالية الأردنية في قطر لمشاهدة المنتخب الوطني ومؤازرته قبل الدخول المرحلة الحاسمة بتصفيات كأس العالم 2026، وأملا باستعادة ذكريات العام الماضي في المكان نفسه، بعد الوصول على الأراضي القطرية لنهائي كأس آسيا.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، على استدعاء لاعبين جدد لقائمة المنتخب الحالية، من أجل إتاحة الفرصة لهم لإثبات حضورهم في المعسكر التدريبي، أملا بالاستفادة منهم في الاستحقاقات الرسمية، في ظل غياب اللاعبين المحترفين في الخارج عن التجمع الحالي.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الحالي كلا من يزيد أبو ليلى، نور الدين بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، مهند خيرالله، أحمد أيمن، مصطفى كمال، ورد البري، يوسف أبو جزر، علي حجبي، أحمد عساف، خالد زكريا، عون المحارمة، محمد كحلان، عامر جاموس، مهند سمرين، محمد الناصر، أحمد العواودة، أيهم هشام، أحمد العرسان، بكر كلبونة، ومحمد العكش.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة الثانية على سلم الترتيب بعد خوض 6 مباريات وبرصيده 9 نقاط، خلف المنتخب العراقي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، والمنتخب الكوري الجنوبي المتصدر الذي يملك 14 نقطة.
ويتطلع“النشامى” تحت قيادة سلامي إلى تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للفترة المقبلة خشية غياب لاعب أساسي أو أكثر لأسباب مختلفة، وفقدان البوصلة في أهم مراحل التصفيات، حيث يلتقي المنتخب الفلسطيني في 20 من شهر آذار (مارس) المقبل ضمن الجولة السابعة، وبعدها بخمسة أيام منتخب كوريا الجنوبية، مع تبقي مباراتين له أمام منتخب سلطنة عُمان والعراق خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.
ويخوض فريق زينيت الروسي معسكرا تدريبيا في قطر تحضيرا للنصف الثاني من الموسم الكروي، حيث يتصدر دوري بلاده بعد مرور 18 جولة برصيد 39 نقطة، علما بأنه أكثر من توج بلقب الدوري ببلاده بواقع 10 ألقاب إلى جانب سبارتك موسكو، كما تأهل زينيت للدور الثاني من كأس روسيا بعد جمعه العلامة الكاملة في دور المجموعات بست انتصارات.

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