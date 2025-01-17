مانشستر سيتي وراء انفصال غوارديولا عن زوجته

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء الخميس، أن تجديد بيب غوارديولا لعقده مع مانشستر سيتي أدى إلى انفصاله عن زوجته كريستينا سيرا.

وانتشرت أخبار انفصال المدرب الإسباني في اليومين الماضيين بمختلف وسائل الإعلام، بعد 30 عاما من زواجهما وإنجاب 3 أطفال.

جاءت الأخبار غير المتوقعة في وقت يشهد فيه غوارديولا أقصى قدر من التوتر، لأنه يعاني من أزمة حادة كمدرب للنادي الإنجليزي، بطل في آخر 4 مواسم.



وكشفت "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن الصحافية لورينا فاسكيز، أن مانشستر سيتي هو سبب انفصال غوارديولا عن شريكته، وذكر التقرير: كان مفتاح هذا الانفصال هو تجديد بيب مع مانشستر سيتي لعامين آخرين.

وزادت الصحيفة: القرار لم يعجب كريستينا سيرا، والذي كان بمثابة الدافع لإنهاء علاقة استمرت 30 عاما.



ولفتت التقارير أيضا إلى أن علاقة غوارديولا بزوجته انتهت بطريقة ودية، لدرجة أنهما قضيا "عيد الميلاد" معا، على الرغم من أنهما قررا الانفصال قبل العطلة.