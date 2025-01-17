وزير الخارجية الإسرائيلي لم نحقق أهداف الحرب على غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي لم نحقق أهداف الحرب على غزة
التاريخ
1/17/2025 3:25:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة الـ 12 عن وزير
الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "طوال شهور لم نتمكن من إعادة مختطف واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة".
وأضافت "رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس لكننا لم نحقق أهداف الحرب بشأنها".
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