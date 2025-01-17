Friday, 17 January 2025 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الإسرائيلي لم نحقق أهداف الحرب على غزة

1/17/2025 3:25:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ 12 عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "طوال شهور لم نتمكن من إعادة مختطف واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة".


وأضافت "رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس لكننا لم نحقق أهداف الحرب بشأنها".

MENAFN17012025000208011052ID1109102563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث