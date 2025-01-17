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المومني : الحكومة ستعلن عن برنامجها للعام 2025 خلال ايام

1/17/2025 3:25:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني ان الحكومة ستعلن خلال أيام عن برنامج التحديث السياسي والإداري والاقتصادي للعام 2025.
وأضاف في تصريحات الجمعة ، الى ان كل وزارة ستقدم مشاريعها بشكل مستقل ، وستنشر عبر صفحة رئاسة الوزراء ، لتكون بمثابة التزام حكومي لتنفيذها.
وأشار الى ان رئيس الوزراء زار 47 مكانا منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، ضمن برنامج مؤسسي واضح.

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