المومني : الحكومة ستعلن عن برنامجها للعام 2025 خلال ايام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني ان الحكومة ستعلن خلال أيام عن برنامج التحديث السياسي والإداري والاقتصادي للعام 2025.
وأضاف في تصريحات الجمعة ، الى ان كل وزارة ستقدم مشاريعها بشكل مستقل ، وستنشر عبر صفحة رئاسة الوزراء ، لتكون بمثابة التزام حكومي
لتنفيذها.
وأشار الى ان رئيس الوزراء زار 47 مكانا منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، ضمن برنامج مؤسسي واضح.
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