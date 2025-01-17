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تحديد خريطة شوارع رئيسية سيبدأ العمل على فتحها بعد وقف العدوان في غزة

1/17/2025 3:25:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حدد مجلس الوزراء والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، خريطة الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، التي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف العدوان.
ويأتي ذلك انطلاقاً من واجبها الإنساني، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبالتعاون مع هيئة الصناديق العربية والإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة، حيث ستباشر الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين AIOCP فور بدء سريان وقف إطلاق النار، بتوفير الآليات المناسبة لفتح وتسوية وإزالة الركام من الطرق الرئيسية لمدينة غزة وجباليا كمرحلة أولى لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، وبالتنسيق مع بلديتي غزة وجباليا.
وتشمل الشوارع والمفترقات التي سيتم فتحها في المرحلة الأولى في مدينة غزة: مفترق النابلسي، ودوار الـ17، ومفترق الشاليهات، ومفترق الميناء، ومفترق أبو حصيرة، ودوار أنصار، ومفترق الصناعة، ومفترق الطيران، ومفترق الدحدوح، ومفترق دولة، ومفترق فلسطين.
وفي جباليا تشمل الخريطة: مفترق زمو، ومفترق حمودة، ومفترق زايد، ومفترق الترنس، ومفترق الحلبي، ومفترق أبو شرخ، ومفترق الاتصالات، ومفترق بيت لاهيا العام، ومفترق الصاروخ، ومفترق الأمن العام، ومفترق المشتل، ومفترق البحر ومفترق التوام.

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