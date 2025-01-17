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المومني: بتوجيهات من الرئيس الحكومة ستعود للمحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة

1/17/2025 3:25:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الجمعة ان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وجه مجلس الوزراء بالعودة لزيارة المحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة لتقييم تنفيذ القرارات المتخذة .

وأضاف المومني، أن الأردن سخر كل إمكانياته لإسناد الأهل في قطاع غزة.


وأكّد أن الأردن أول من كسر الحصار برًّا وجوًّا على غزة بإرسال المساعدة الإنسانية للقطاع.

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