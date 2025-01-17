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إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرًا سيفرج عنهم الأحد

1/17/2025 3:25:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم الأحد؛ في إطار عملية تبادل أولى بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من 15 شهرا.


وأورد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الإفراج عن السجناء (الأسرى) لن يتم قبل الأحد.


وينص الاتفاق في المرحلة الأولى على اطلاق 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وتتضمن القائمة 70 امرأة بينهم قاصر و25 رجلا 9 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. ومن ضمن هؤلاء، تم توقيف 7 سجناء فقط قبل 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.

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