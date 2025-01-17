إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرًا سيفرج عنهم الأحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم الأحد؛ في إطار عملية تبادل أولى بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من 15 شهرا.
وأورد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الإفراج عن السجناء (الأسرى) لن يتم قبل الأحد.
وينص الاتفاق في المرحلة الأولى على اطلاق 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن القائمة 70 امرأة بينهم قاصر و25 رجلا 9 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. ومن ضمن هؤلاء، تم توقيف 7 سجناء فقط قبل 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.
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