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3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

1/17/2025 3:25:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين، مساء الجمعة، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسير مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين.
وأعلنت مصادر طبية، الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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