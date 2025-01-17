3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 3 فلسطينيين، مساء الجمعة، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسير مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين.
وأعلنت مصادر طبية، الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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