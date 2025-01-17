الإسكان تعلن بدء تنفيذ 14 ألف وحدة إسكان أخضر بمدينة أكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن شريف الشربيني وزير
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بدء إجراءات تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية بنظام“الإسكان الأخضر” ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” في مدينة أكتوبر الجديدة.
جاء ذلك خلال متابعة الوزير سير العمل بعدد من المشروعات السكنية والخدمية في المدينة.
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وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن مبادرة“الإسكان الأخضر” تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية ملائمة للمناخ، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك المياه والكهرباء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.
وأكدت الوزارة أن مبادرة“سكن لكل المصريين” تهدف إلى توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائح دخولهم، عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل: إتاحة الوحدات الفاخرة بسعرها الحقيقي لأصحاب الدخل المرتفع، وتوفير وحدات مناسبة لأصحاب الدخل المتوسط، ودعم محدودي الدخل بوحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة.
من جانبه، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية تشمل مباني خدمية توفر احتياجات السكان مثل المدارس، الحضانات، الوحدات الصحية، الأسواق التجارية، والملاعب الرياضية. كما يجري الإعداد لطرح المزيد من مشروعات المباني الخدمية لمواكبة زيادة تنفيذ وحدات المبادرة.
وأكد الجهاز التزامه بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة مع ضمان الجودة العالية، بما يسهم في توفير خدمات متميزة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة.
وفي سياق متصل، عقدت إدارة المدينة اجتماعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المباني الخدمية، بحضور جهات الإشراف ومديري الإدارات التنفيذية، لمتابعة سير العمل.
كما قام مسئولو الجهاز بجولة ميدانية لتفقد الموقف التنفيذي للمشروعات، حيث شددوا على رفع معدلات الإنجاز وتكثيف الجهود مع الالتزام التام بالمواصفات الهندسية لضمان تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل.
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