الإسكان تعلن بدء تنفيذ 14 ألف وحدة إسكان أخضر بمدينة أكتوبر الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بدء إجراءات تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية بنظام“الإسكان الأخضر” ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” في مدينة أكتوبر الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير سير العمل بعدد من المشروعات السكنية والخدمية في المدينة.

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وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن مبادرة“الإسكان الأخضر” تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية ملائمة للمناخ، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك المياه والكهرباء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

وأكدت الوزارة أن مبادرة“سكن لكل المصريين” تهدف إلى توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائح دخولهم، عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل: إتاحة الوحدات الفاخرة بسعرها الحقيقي لأصحاب الدخل المرتفع، وتوفير وحدات مناسبة لأصحاب الدخل المتوسط، ودعم محدودي الدخل بوحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة.

من جانبه، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية تشمل مباني خدمية توفر احتياجات السكان مثل المدارس، الحضانات، الوحدات الصحية، الأسواق التجارية، والملاعب الرياضية. كما يجري الإعداد لطرح المزيد من مشروعات المباني الخدمية لمواكبة زيادة تنفيذ وحدات المبادرة.

وأكد الجهاز التزامه بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة مع ضمان الجودة العالية، بما يسهم في توفير خدمات متميزة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة.

وفي سياق متصل، عقدت إدارة المدينة اجتماعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المباني الخدمية، بحضور جهات الإشراف ومديري الإدارات التنفيذية، لمتابعة سير العمل.

كما قام مسئولو الجهاز بجولة ميدانية لتفقد الموقف التنفيذي للمشروعات، حيث شددوا على رفع معدلات الإنجاز وتكثيف الجهود مع الالتزام التام بالمواصفات الهندسية لضمان تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل.