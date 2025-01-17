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الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب

1/17/2025 10:33:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الكابينت أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.
وجاء في نص القرار "سيتم إضافة هدف الحرب التالي: الإضرار بشكل كبير بقدرات المنظمات المسلحة في الضفة الغربية، وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة، مع التركيز على الحفاظ على أمن حركة السفر والمستوطنات".

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