الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب

الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب
التاريخ
1/17/2025 10:33:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الكابينت أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.
وجاء في نص القرار "سيتم إضافة هدف الحرب التالي: الإضرار بشكل كبير بقدرات المنظمات المسلحة في الضفة الغربية، وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة، مع التركيز على الحفاظ على أمن حركة السفر والمستوطنات".
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