أوقاف الكورة: ترميم وصيانة منازل أسر بتمويل من صندوق الزكاة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين منازل الأسر العفيفة المستفيدة من برنامج الترميم والصيانة من صندوق الزكاة.



وقال بني ياسين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم ترميم وصيانة 10 منازل لـ 10 أسر، وتم تمويلها من قبل صندوق الزكاة خلال السنتين الماضيتين، لتمكين هذه الأسر اقتصاديا.



وأشار إلى أن مديرية أوقاف الكورة ستعمل على ترميم وصيانة 4 منازل خلال العام الحالي 2025، بعد تقديم تقرير فني بواقع الحال والتي انطبقت عليها الشروط، حيث تم الكشف خلال الزيارة على منزل أسرة آيل للسقوط وترميم المنزل حفاظاً على سلامة الأسرة وأفرادها.



