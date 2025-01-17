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حادث مروع في مدرسة مصرية بسبب وسامة طالب

1/17/2025 6:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا لمراهق وسيم الملامح مرفقة بصور أخرى تظهر تشوه وجهه بجروح غائرة، إثر تعرضه للتنمر بسبب وسامته وعيونه الخضر في مدرسة بالبحر الأحمر.
وتبين أن المراهق في الصور يدعى "عبدالله. ه"، البالغ من العمر 14 عامًا، وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي، تعرض لاعتداء من زميل له داخل مدرسة إعدادية بمدينة سفاجا في البحر الأحمر، حيث استخدم المعتدي قطعة زجاج تسببت في إصابة عبدالله بجروح قطعية غائرة في وجهه ورقبته وكف يده، تطلبت 27 غرزة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة التي وقعت داخل مدرسة الزهور الإعدادية بسفاجا، حيث نشبت مشاجرة بين عدد من الطلاب، مما أدى إلى إصابة عبدالله بجروح قطعية في الوجه واليد.
وتم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن إصابته تتطلب 23 غرزة في الوجه والرقبة، بالإضافة إلى 4 غرز في كف يده.
وأفاد والد الطالب المجني عليه في محضر شرطة بأن ابنه تعرض للتنمر منذ انتقاله إلى المدرسة الجديدة في البحر الأحمر بعد أن كانوا يقيمون في المنوفية.
وأشار الأب إلى أن زملاء ابنه اعتبروا وسامته وعيونه الخضراء أمرًا غير عادي لمراهق في سنه، وكانوا يتعمدون مضايقته باستمرار. وأضاف أن ابنه كان يتجنب المشاكل، لكن الواقعة تطورت عندما طلب عبدالله من زميله الجلوس بعيدًا بسبب حساسيته من الدخان، فرفض الزميل وبدأ بالتنمر عليه، مما أدى إلى اعتدائه على عبدالله بقطعة زجاج مكسورة.
وأكد الأب أن الطبيب أخبره بأن جروح رقبة ابنه كانت قريبة من أن تكون قاتلة، وأن جروح وجهه ستتطلب وقتًا طويلًا للالتئام وقد تترك آثارًا دائمة.
وأعرب عن صدمته من تشوه وجه ابنه الوسيم بسبب التنمر والغيرة من زملائه.
روسيا اليوم



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