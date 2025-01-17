حادث مروع في مدرسة مصرية بسبب وسامة طالب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر صورا لمراهق وسيم الملامح مرفقة بصور أخرى تظهر تشوه وجهه بجروح غائرة، إثر تعرضه للتنمر بسبب وسامته وعيونه الخضر في مدرسة بالبحر الأحمر.
وتبين أن المراهق في الصور يدعى "عبدالله. ه"، البالغ من العمر 14 عامًا، وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي، تعرض لاعتداء من زميل له داخل مدرسة إعدادية بمدينة سفاجا في البحر الأحمر، حيث استخدم المعتدي قطعة زجاج تسببت في إصابة عبدالله بجروح قطعية غائرة في وجهه ورقبته وكف يده، تطلبت 27 غرزة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة التي وقعت داخل مدرسة الزهور الإعدادية بسفاجا، حيث نشبت مشاجرة بين عدد من الطلاب، مما أدى إلى إصابة عبدالله بجروح قطعية في الوجه واليد.
وتم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن إصابته تتطلب 23 غرزة في الوجه والرقبة، بالإضافة إلى 4 غرز في كف يده.
وأفاد والد الطالب المجني عليه في محضر شرطة بأن ابنه تعرض للتنمر منذ انتقاله إلى المدرسة الجديدة في البحر الأحمر بعد أن كانوا يقيمون في المنوفية.
وأشار الأب إلى أن زملاء ابنه اعتبروا وسامته وعيونه الخضراء أمرًا غير عادي لمراهق في سنه، وكانوا يتعمدون مضايقته باستمرار. وأضاف أن ابنه كان يتجنب المشاكل، لكن الواقعة تطورت عندما طلب عبدالله من زميله الجلوس بعيدًا بسبب حساسيته من الدخان، فرفض الزميل وبدأ بالتنمر عليه، مما أدى إلى اعتدائه على عبدالله بقطعة زجاج مكسورة.
وأكد الأب أن الطبيب أخبره بأن جروح رقبة ابنه كانت قريبة من أن تكون قاتلة، وأن جروح وجهه ستتطلب وقتًا طويلًا للالتئام وقد تترك آثارًا دائمة.
وأعرب عن صدمته من تشوه وجه ابنه الوسيم بسبب التنمر والغيرة من زملائه.
روسيا اليوم
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