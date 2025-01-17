الأسهم الأوروبية ترتفع والآسيوية تنخفض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت الأسواق الأوروبية في المنطقة الإيجابية اليوم الجمعة، مما يهيئ أسهم المنطقة لارتفاع أسبوعي بعد واحدة من أفضل جلسات التداول
في أربعة أشهر.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.41 بالمئة إلى مستوى 522.19 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 20.728.10 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 8463.74 نقطة.
في ذات السياق، تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم بعدما فقدت موجة المخاطر التي دعمت الأسواق في بداية الأسبوع زخمها، في حين فشلت البيانات الاقتصادية الصينية في تعزيز الأسواق.
وتراجع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي الياباني، وأغلق منخفضا 0.31 بالمئة عند 38451.46 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.3 بالمئة، في وقت سابق من الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، خسر المؤشر 1.58 بالمئة.
وتراجعت الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأنهى مؤشر "إم إس سي آي آسيا باسيفيك" مكاسبه التي استمرت ثلاث جلسات، مع تقييم المستثمرين لتأثير البيانات الصادرة عن الصين.
وشهد مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) للأسهم الصينية تقلبات، بينما انخفضت الأسهم في كوريا الجنوبية، فيما ظلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية دون تغيير يُذكر.
بترا
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