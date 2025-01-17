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الأسهم الأوروبية ترتفع والآسيوية تنخفض

1/17/2025 6:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت الأسواق الأوروبية في المنطقة الإيجابية اليوم الجمعة، مما يهيئ أسهم المنطقة لارتفاع أسبوعي بعد واحدة من أفضل جلسات التداول في أربعة أشهر.


وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.41 بالمئة إلى مستوى 522.19 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 20.728.10 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 8463.74 نقطة.


في ذات السياق، تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم بعدما فقدت موجة المخاطر التي دعمت الأسواق في بداية الأسبوع زخمها، في حين فشلت البيانات الاقتصادية الصينية في تعزيز الأسواق.


وتراجع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي الياباني، وأغلق منخفضا 0.31 بالمئة عند 38451.46 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.3 بالمئة، في وقت سابق من الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، خسر المؤشر 1.58 بالمئة.


وتراجعت الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.


وأنهى مؤشر "إم إس سي آي آسيا باسيفيك" مكاسبه التي استمرت ثلاث جلسات، مع تقييم المستثمرين لتأثير البيانات الصادرة عن الصين.


وشهد مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) للأسهم الصينية تقلبات، بينما انخفضت الأسهم في كوريا الجنوبية، فيما ظلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية دون تغيير يُذكر.


بترا

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