منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار: 103 شهداء و264 جريحا في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- - قالت مصادر طبية، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق الناس حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بلغت 103 شهداء، إضافة إلى 264 جريحا.
وأوضحت المصادر أن 82 شهيدا ارتقوا في شمال قطاع غزة، و16 شهيدا في جنوب القطاع، و5 شهداء في المنطقة الوسطى، وأن من بين الشهداء 27 طفلا و31 امرأة، مؤكدة إصابة 264 مواطنا بجروح متفاوتة، نتيجة العدوان المتواصل على القطاع.
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