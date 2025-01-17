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منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار: 103 شهداء و264 جريحا في قطاع غزة

1/17/2025 6:11:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- - قالت مصادر طبية، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق الناس حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بلغت 103 شهداء، إضافة إلى 264 جريحا.

وأوضحت المصادر أن 82 شهيدا ارتقوا في شمال قطاع غزة، و16 شهيدا في جنوب القطاع، و5 شهداء في المنطقة الوسطى، وأن من بين الشهداء 27 طفلا و31 امرأة، مؤكدة إصابة 264 مواطنا بجروح متفاوتة، نتيجة العدوان المتواصل على القطاع.

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