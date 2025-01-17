العراق يتسلم من بريطانيا لوحا أثريا يعود للعهد الآشوري

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسلم العراق لوحا أثريا من بريطانيا، يعود للعهد الآشوري وتأريخه (883-859) قبل الميلاد.

وذكرت وزارة الثقافة العراقية في بيان اليوم، أن العراق تسلم من الجانب البريطاني، قطعة أثرية نادرة ثمينة، عبارة عن لوح آشوري، ويمثل الجزء العلوي من "جنيًّ مجنح" زين به القصر الشمالي الغربي في موقع النمرود الأثري.

ويبلغ وزن اللوح الأثري النادر (333) كغم، فيما يبلغ طوله (115) سم من جهة اليمين للناظر، و (110) سم من جهة اليسار، ويبلغ عرضه (110) سم، وسمكه (11) سم من جهة، و (12) سم من جهته الأخرى، بحسب البيان.