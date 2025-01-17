العراق يتسلم من بريطانيا لوحا أثريا يعود للعهد الآشوري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تسلم العراق لوحا أثريا من بريطانيا، يعود للعهد الآشوري وتأريخه (883-859) قبل الميلاد.
وذكرت وزارة الثقافة العراقية في بيان اليوم، أن العراق تسلم من الجانب البريطاني، قطعة أثرية نادرة ثمينة، عبارة عن لوح آشوري، ويمثل الجزء العلوي من "جنيًّ مجنح" زين به القصر الشمالي الغربي في موقع النمرود الأثري.
ويبلغ وزن اللوح الأثري النادر (333) كغم، فيما يبلغ طوله (115) سم من جهة اليمين للناظر، و (110) سم من جهة اليسار، ويبلغ عرضه (110) سم، وسمكه (11) سم من جهة، و (12) سم من جهته الأخرى، بحسب البيان.
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