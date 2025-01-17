((وينكم)) يا أندية؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجه اتحاد الكرة الطائرة خطابا رسميا إلى الأندية المحسوبة على ذمته وعددها 14 ناديا، وتضمن الخطاب الموجه دعوة اثنين (مدرب وإداري) يمثلان كل ناد، لحضور ورشة العمل التي كان مقررا لها مساء يوم الأحد الفائت 12 من يناير الجاري، إذ تطرق فيها الحكمان الدوليان جعفر إبراهيم إلى شرح ومناقشة والتعقيب على التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون اللعبة، وتناول أحمد عبدالعال آلية استخدام تقنية فيديو التحدي (الجلنج).
وكانت المفاجأة بل الصدمة أن الحضور اقتصر على ناديين لا غير ممثلا لنادي التضامن وممثلان لنادي المحرق فضلا عن رئيس لجنة الحكام راشد جابر وصاحب هذه السطور.
بداية، كان الهدف من الورشة هو التثقيف والتوعية، ونحن نعرف أن المستجدات والتغييرات باتت متسارعة في كل شيء ومن بينها قوانين الألعاب الرياضية والتقنية المتعلقة بها، وهذا بطبيعة الحال يتطلب من المعنيين المتابعة والمواكبة والحرص على اللحاق بكل جديد وطارئ.
ربما يتعلل المتعللون والغائبون بأن توقيت الورشة يتزامن مع توقيت الحصص التدريبية التي يرتبط بها مدربو الفرق، وهذا صحيح إذا سلمنا به، غير أن خطاب الاتحاد كان واضحا، إذ لم يخصص، وإنما طالب بترشيح اثنين لتمثيل النادي في الورشة، وبدورهما يقومان فيما بعد بتوصيل المعلومات وفهمهما إلى بقية المعنيين في أنديتهم على طريقتهما الخاصة.
مضمون الورشة تضمن معلومات كانت في غاية الأهمية لم يقصر المحاضران في التطرق إلى تفاصيل التفاصيل، وخاصة أن دوري الاتحاد والدور السداسي كانا ينتظران الأندية، والتعديلات الجديدة في طريقها للتطبيق.
ويبقى السؤال: ماذا لو اصطدم أحد الأندية الغائبة في إحدى مبارياته وفي نقاط مهمة بتطبيق الحكم للتعديل الجديد؟ فهل يحق لك أيها المدرب أو الإداري اللذان وجهت الدعوة إليكما بأن ترفعا راية الاحتجاج؟ بل أليس أصابع الاتهام توجه إليكم ولأنديتكم في تحمل المسؤولية؟
بصراحة كانت الورشة دسمة وفيها معلومات ومناقشات دقيقة من شأنها عادت على الحاضرين الذين حرصوا على الحضور بالفائدة الجمة، ولا عزاء للغائبين.
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