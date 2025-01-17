((وينكم)) يا أندية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬بل‭ ‬الصدمة‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬ناديين‭ ‬لا‭ ‬غير‭ ‬ممثلا‭ ‬لنادي‭ ‬التضامن‭ ‬وممثلان‭ ‬لنادي‭ ‬المحرق‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬وصاحب‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭.‬

بداية،‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الورشة‭ ‬هو‭ ‬التثقيف‭ ‬والتوعية،‭ ‬ونحن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬المستجدات‭ ‬والتغييرات‭ ‬باتت‭ ‬متسارعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قوانين‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬والتقنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬وهذا‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬المتابعة‭ ‬والمواكبة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬اللحاق‭ ‬بكل‭ ‬جديد‭ ‬وطارئ‭.‬

ربما‭ ‬يتعلل‭ ‬المتعللون‭ ‬والغائبون‭ ‬بأن‭ ‬توقيت‭ ‬الورشة‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬توقيت‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬مدربو‭ ‬الفرق،‭ ‬وهذا‭ ‬صحيح‭ ‬إذا‭ ‬سلمنا‭ ‬به،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬خطاب‭ ‬الاتحاد‭ ‬كان‭ ‬واضحا،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يخصص،‭ ‬وإنما‭ ‬طالب‭ ‬بترشيح‭ ‬اثنين‭ ‬لتمثيل‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الورشة،‭ ‬وبدورهما‭ ‬يقومان‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬بتوصيل‭ ‬المعلومات‭ ‬وفهمهما‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬أنديتهم‭ ‬على‭ ‬طريقتهما‭ ‬الخاصة‭.‬

مضمون‭ ‬الورشة‭ ‬تضمن‭ ‬معلومات‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬لم‭ ‬يقصر‭ ‬المحاضران‭ ‬في‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيل‭ ‬التفاصيل،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬والدور‭ ‬السداسي‭ ‬كانا‭ ‬ينتظران‭ ‬الأندية،‭ ‬والتعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للتطبيق‭.‬

ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬اصطدم‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الغائبة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مبارياته‭ ‬وفي‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬بتطبيق‭ ‬الحكم‭ ‬للتعديل‭ ‬الجديد؟‭ ‬فهل‭ ‬يحق‭ ‬لك‭ ‬أيها‭ ‬المدرب‭ ‬أو‭ ‬الإداري‭ ‬اللذان‭ ‬وجهت‭ ‬الدعوة‭ ‬إليكما‭ ‬بأن‭ ‬ترفعا‭ ‬راية‭ ‬الاحتجاج؟‭ ‬بل‭ ‬أليس‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬توجه‭ ‬إليكم‭ ‬ولأنديتكم‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية؟

‭ ‬بصراحة‭ ‬كانت‭ ‬الورشة‭ ‬دسمة‭ ‬وفيها‭ ‬معلومات‭ ‬ومناقشات‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬عادت‭ ‬على‭ ‬الحاضرين‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬بالفائدة‭ ‬الجمة،‭ ‬ولا‭ ‬عزاء‭ ‬للغائبين‭.‬