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طرق فعالة للتعامل مع الإجهاد

1/17/2025 5:14:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوضحت‭ ‬عالمة‭ ‬النفس‭ ‬يلينا‭ ‬غوريلوفا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الإجهاد‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬وحددت‭ ‬الطرق‭ ‬الفعالة‭ ‬لتحقيق‭ ‬راحة‭ ‬البال،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭ ‬هي‭ ‬إدراك‭ ‬المشاعر‭ ‬وقبولها‭. ‬ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬الإجهاد‭ (‬التوتر‭) ‬هو‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬طبيعي‭ ‬للجسم‭ ‬تجاه‭ ‬المؤثرات‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية‭ ‬المختلفة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينشأ‭ ‬استجابة‭ ‬لعوامل‭ ‬جسدية‭ ‬أو‭ ‬عاطفية‭ ‬أو‭ ‬نفسية،‭ ‬ويتجلى‭ ‬في‭ ‬القلق‭ ‬والتعب‭ ‬والسخط،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬خطرة‭. ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬الشخص‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬مشاعره‭ ‬وإيجاد‭ ‬طرق‭ ‬للاسترخاء،‭ ‬مثل‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬والتأمل‭ ‬وقضاء‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬الأحبة‭ ‬يقلل‭ ‬مستوى‭ ‬الإجهاد‭ ‬كثيرا،‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬الداخلي‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والنوم‭ ‬المنتظم‭ ‬لأنهما‭ ‬يلعبان‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬المزمن‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإجهاد‭ ‬عدوا‭ ‬وحليفا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يسمح‭ ‬للشخص‭ ‬بإدارة‭ ‬مظاهره‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬واستخدامه‭ ‬لمصلحته‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬المواقف‭ ‬العصيبة‭ ‬نتيجة‭ ‬مجموعة‭ ‬أسباب‭ ‬متنوعة‭ ‬ومختلفة‭.‬

‭- ‬العمل‭: ‬المواعيد،‭ ‬وحجم‭ ‬العمل‭ ‬الكبير،‭ ‬والنزاعات‭ ‬مع‭ ‬الزملاء‭.‬

‭- ‬الحياة‭ ‬الشخصية‭: ‬مشكلات‭ ‬عائلية،‭ ‬انفصالات،‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية‭.‬

‭- ‬الصحة‭: ‬الأمراض‭ ‬والإصابات‭ ‬وعملية‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الطويلة‭.‬

‭- ‬المجتمع‭: ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬والتغيرات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الإجهاد‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭. ‬وتقدم‭ ‬عالمة‭ ‬النفس‭ ‬عدة‭ ‬توصيات‭ ‬عملية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الإجهاد‭ ‬واستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬الداخلي‭. ‬وتقول‭: ‬‮«‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الإجهاد‭ ‬هي‭ ‬تعرف‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬مشاعره‭ ‬وقبولها؛‭ ‬أي‭ ‬عليه‭ ‬منح‭ ‬نفسه‭ ‬الإذن‭ ‬بالشعور‭ ‬بالإجهاد‭ ‬وعدم‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬فهم‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬الداخلية‭ ‬يعد‭ ‬عنصرا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تحسين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬والعاطفية‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬يساعد‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬هرمون‭ ‬الكورتيزول‭ (‬هرمون‭ ‬التوتر‭)‬،‭ ‬ويحفز‭ ‬إنتاج‭ ‬هرمون‭ ‬الإندروفين،‭ ‬هرمون‭ ‬السعادة‭. ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬تخصيص‭ ‬وقت‭ ‬للمشي‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬اليوغا‭ ‬للاسترخاء‭ ‬واستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬النفسي‭. ‬ويعتبر‭ ‬التأمل‭ ‬وتمارين‭ ‬التنفس‭ ‬والاسترخاء‭ ‬العضلي‭ ‬التدريجي‭ ‬وسائل‭ ‬رائعة‭ ‬لإدارة‭ ‬التوتر‭. ‬لذلك‭ ‬توصي‭ ‬بتخصيص‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬يوميا‭ ‬للتأمل‭ ‬أو‭ ‬لممارسة‭ ‬تمارين‭ ‬التنفس‭ ‬البسيطة‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬قول‭ ‬‮«‬لا‮»‬‭ ‬وحماية‭ ‬وقته‭ ‬وموارده‭ ‬لأن‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬الشخصية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الإرهاق‭ ‬والضغط‭ ‬النفسي،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬مستوى‭ ‬الإجهاد‭ ‬لديه‭. ‬كما‭ ‬عليه‭ ‬عدم‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬مساعدة‭ ‬الأقارب‭ ‬والأصدقاء‭ ‬أو‭ ‬المختصين‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬حالته‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬عليه‭ ‬تخصيص‭ ‬وقت‭ ‬لممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تجلب‭ ‬له‭ ‬الفرح‭ ‬والسرور،‭ ‬فهي‭ ‬تجعله‭ ‬يهرب‭ ‬من‭ ‬همومه‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المشاعر‭ ‬الإيجابية‭. ‬

وتختتم‭ ‬الأخصائية‭ ‬حديثها‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجهاد‭ ‬يعتبر‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حياتنا،‭ ‬ولكنه‭ ‬ليس‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭. ‬

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