طرق فعالة للتعامل مع الإجهاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬المواقف‭ ‬العصيبة‭ ‬نتيجة‭ ‬مجموعة‭ ‬أسباب‭ ‬متنوعة‭ ‬ومختلفة‭.‬

‭- ‬العمل‭: ‬المواعيد،‭ ‬وحجم‭ ‬العمل‭ ‬الكبير،‭ ‬والنزاعات‭ ‬مع‭ ‬الزملاء‭.‬

‭- ‬الحياة‭ ‬الشخصية‭: ‬مشكلات‭ ‬عائلية،‭ ‬انفصالات،‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية‭.‬

‭- ‬الصحة‭: ‬الأمراض‭ ‬والإصابات‭ ‬وعملية‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الطويلة‭.‬

‭- ‬المجتمع‭: ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬والتغيرات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الإجهاد‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭. ‬وتقدم‭ ‬عالمة‭ ‬النفس‭ ‬عدة‭ ‬توصيات‭ ‬عملية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الإجهاد‭ ‬واستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬الداخلي‭. ‬وتقول‭: ‬‮«‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الإجهاد‭ ‬هي‭ ‬تعرف‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬مشاعره‭ ‬وقبولها؛‭ ‬أي‭ ‬عليه‭ ‬منح‭ ‬نفسه‭ ‬الإذن‭ ‬بالشعور‭ ‬بالإجهاد‭ ‬وعدم‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬فهم‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬الداخلية‭ ‬يعد‭ ‬عنصرا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تحسين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬والعاطفية‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬يساعد‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬هرمون‭ ‬الكورتيزول‭ (‬هرمون‭ ‬التوتر‭)‬،‭ ‬ويحفز‭ ‬إنتاج‭ ‬هرمون‭ ‬الإندروفين،‭ ‬هرمون‭ ‬السعادة‭. ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬تخصيص‭ ‬وقت‭ ‬للمشي‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬اليوغا‭ ‬للاسترخاء‭ ‬واستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬النفسي‭. ‬ويعتبر‭ ‬التأمل‭ ‬وتمارين‭ ‬التنفس‭ ‬والاسترخاء‭ ‬العضلي‭ ‬التدريجي‭ ‬وسائل‭ ‬رائعة‭ ‬لإدارة‭ ‬التوتر‭. ‬لذلك‭ ‬توصي‭ ‬بتخصيص‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬يوميا‭ ‬للتأمل‭ ‬أو‭ ‬لممارسة‭ ‬تمارين‭ ‬التنفس‭ ‬البسيطة‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬قول‭ ‬‮«‬لا‮»‬‭ ‬وحماية‭ ‬وقته‭ ‬وموارده‭ ‬لأن‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬الشخصية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬الإرهاق‭ ‬والضغط‭ ‬النفسي،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬مستوى‭ ‬الإجهاد‭ ‬لديه‭. ‬كما‭ ‬عليه‭ ‬عدم‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬مساعدة‭ ‬الأقارب‭ ‬والأصدقاء‭ ‬أو‭ ‬المختصين‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬حالته‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬عليه‭ ‬تخصيص‭ ‬وقت‭ ‬لممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تجلب‭ ‬له‭ ‬الفرح‭ ‬والسرور،‭ ‬فهي‭ ‬تجعله‭ ‬يهرب‭ ‬من‭ ‬همومه‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المشاعر‭ ‬الإيجابية‭. ‬

وتختتم‭ ‬الأخصائية‭ ‬حديثها‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجهاد‭ ‬يعتبر‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حياتنا،‭ ‬ولكنه‭ ‬ليس‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭. ‬