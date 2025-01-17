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السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

1/17/2025 5:08:39 AM
(MENAFN- APO Group)


تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، السيدة
Dubravka Suica.

سمح الاتصال بتبادل التحاليل ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، لاسيما تلك ذات الصلة بالأمن والتنمية والاستقرار في الفضاء الأورو- المتوسطي.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN17012025004934011406ID1109100628

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