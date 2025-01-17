السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

(MENAFN
- APO Group)
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، السيدة
Dubravka Suica.
سمح الاتصال بتبادل التحاليل ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، لاسيما تلك ذات الصلة بالأمن والتنمية والاستقرار في الفضاء الأورو- المتوسطي.
توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry
of Foreign Affairs, People's Democratic
Republic of Algeria.
MENAFN17012025004934011406ID1109100628
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