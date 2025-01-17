السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

تلقى الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، السيدة

Dubravka Suica.



سمح الاتصال بتبادل التحاليل ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، لاسيما تلك ذات الصلة بالأمن والتنمية والاستقرار في الفضاء الأورو- المتوسطي.

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