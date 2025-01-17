وزير الدولة عطاف يستقبل وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال

استقبل الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال الشقيقة، الجنرال بيرام ديوب، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا للرئيس السنغالي، السيد باسيرو ديوماي فاي، لدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.



شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والسنغال وبحث آفاق تعزيزها تجسيدا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين.

كما ناقش الوزيران المسائل المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.

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