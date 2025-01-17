وزير الدولة عطاف يستقبل وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال

(MENAFN
- APO Group)
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال الشقيقة، الجنرال بيرام ديوب، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا للرئيس السنغالي، السيد باسيرو ديوماي فاي، لدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والسنغال وبحث آفاق تعزيزها تجسيدا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين.
كما ناقش الوزيران المسائل المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.
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MENAFN17012025004934011406ID1109100627
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