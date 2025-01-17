منظمة ازدهار أفريقيا وأفريكسيم بنك يعلنان عن شراكة جديدة لتعبئة الفرص التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا

(MENAFN
- APO Group)
وقعت مبادرة ازدهار أفريقيا والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا في القطاعات الرئيسية. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لكلا المنظمتين لتعبئة الفرص التجارية ورأس المال الاستثماري، مع التركيز على الصناعات الإبداعية والمعادن الحيوية والتقنيات الناشئة وتصنيع المنسوجات.
وتحدد مذكرة التفاهم العديد من مجالات التعاون الرئيسية التي تشمل تسهيل الوصول إلى رأس المال، والدعم الفني والمشورة بشأن المعاملات للصفقات الإبداعية، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال الزراعية والمنسوجات، ورابطة أفريقيا الإبداعية، والتعاون الاستراتيجي في الفعاليات. ومن خلال هذه الشراكة، ت تسعى منظمة ازدهار أفريقيا وأفريكسيم بنك إلى تعزيز العديد من الأهداف المشتركة ذات الأولوية، بما في ذلك توسيع نطاق التجارة والاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا، وخلق فرص العمل ورفع مهاراتها، وزيادة الوصول إلى رأس المال، وتعزيز التبادل الثقافي والتعاون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأفريقيا.
وقال البريطاني أ. روبنسون، منسق مبادرة ازدهار أفريقيا: "إن تحقيق هذا المستوى من النمو الاقتصادي والتأثير البشري ليس مهمة يمكننا القيام بها بمفردنا كحكومة أميركية، وهذا هو السبب في أننا نتشارك مع مؤسسات أفريقية مثل أفريكسيم بنك لتحقيق هذه الأهداف". ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، إلى جانب المغتربين، وتتطلع كلتا المنظمتين إلى العمل معا لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الازدهار في جميع أنحاء القارة."
وعلقت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك: "تمثل شراكتنا مع ازدهار أفريقيا علامة فارقة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوتنا وخبراتنا المشتركة، سنفتح فرصا جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء القارة". وأضافت: "هذه الشراكة لن تعزز فقط الوصول إلى الأسواق للشركات الأفريقية، بل ستعمل أيضًا على تحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودفع الابتكار داخل الاقتصاد الإبداعي، وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى فوائد أخرى من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولاً للمنطقتين".
سيتم إنشاء فريق تنفيذ لضمان التنفيذ المرضي لشروط مذكرة التفاهم ومراجعة التقدم المحرز بشكل دوري.
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
نبذة عن مبادرة ازدهار أفريقيا :
ازدهار إفريقيا هي مبادرة للأمن القومي على المستوى الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. من خلال الاستفادة من موارد 17 وكالة حكومية أمريكية، تمكن
مبادرة ازدهار أفريقيا الشركات والمستثمرين من الحصول على رؤى سوقية، ودعم الصفقات، وفرص التمويل، مما يعزز التجارة والاستثمار الثنائي بين الأسواق الأمريكية والأسواق الأفريقية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الشبكي .
نبذة عن أفريكسيم :
بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة بين وخارج أفريقيا. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بننك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل المؤسسة العالمية للتصنيف الائتماني (مقياس دولي) (A) و موديس (Baa1) و الوكالة لايابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فايتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح مجموعة تضم البنك وفرعيه المتمثلين في لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين(تشكل معا "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.
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