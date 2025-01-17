منظمة ازدهار أفريقيا وأفريكسيم بنك يعلنان عن شراكة جديدة لتعبئة الفرص التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا

وقعت مبادرة ازدهار أفريقيا والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا في القطاعات الرئيسية. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لكلا المنظمتين لتعبئة الفرص التجارية ورأس المال الاستثماري، مع التركيز على الصناعات الإبداعية والمعادن الحيوية والتقنيات الناشئة وتصنيع المنسوجات.



وتحدد مذكرة التفاهم العديد من مجالات التعاون الرئيسية التي تشمل تسهيل الوصول إلى رأس المال، والدعم الفني والمشورة بشأن المعاملات للصفقات الإبداعية، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال الزراعية والمنسوجات، ورابطة أفريقيا الإبداعية، والتعاون الاستراتيجي في الفعاليات. ومن خلال هذه الشراكة، ت تسعى منظمة ازدهار أفريقيا وأفريكسيم بنك إلى تعزيز العديد من الأهداف المشتركة ذات الأولوية، بما في ذلك توسيع نطاق التجارة والاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا، وخلق فرص العمل ورفع مهاراتها، وزيادة الوصول إلى رأس المال، وتعزيز التبادل الثقافي والتعاون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأفريقيا.



وقال البريطاني أ. روبنسون، منسق مبادرة ازدهار أفريقيا: "إن تحقيق هذا المستوى من النمو الاقتصادي والتأثير البشري ليس مهمة يمكننا القيام بها بمفردنا كحكومة أميركية، وهذا هو السبب في أننا نتشارك مع مؤسسات أفريقية مثل أفريكسيم بنك لتحقيق هذه الأهداف". ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، إلى جانب المغتربين، وتتطلع كلتا المنظمتين إلى العمل معا لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الازدهار في جميع أنحاء القارة."



وعلقت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك: "تمثل شراكتنا مع ازدهار أفريقيا علامة فارقة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوتنا وخبراتنا المشتركة، سنفتح فرصا جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء القارة". وأضافت: "هذه الشراكة لن تعزز فقط الوصول إلى الأسواق للشركات الأفريقية، بل ستعمل أيضًا على تحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودفع الابتكار داخل الاقتصاد الإبداعي، وتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى فوائد أخرى من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولاً للمنطقتين".



سيتم إنشاء فريق تنفيذ لضمان التنفيذ المرضي لشروط مذكرة التفاهم ومراجعة التقدم المحرز بشكل دوري.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

نبذة عن مبادرة ازدهار أفريقيا :

ازدهار إفريقيا هي مبادرة للأمن القومي على المستوى الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. من خلال الاستفادة من موارد 17 وكالة حكومية أمريكية، تمكن

مبادرة ازدهار أفريقيا الشركات والمستثمرين من الحصول على رؤى سوقية، ودعم الصفقات، وفرص التمويل، مما يعزز التجارة والاستثمار الثنائي بين الأسواق الأمريكية والأسواق الأفريقية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الشبكي .



نبذة عن أفريكسيم :



بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة بين وخارج أفريقيا. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بننك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل المؤسسة العالمية للتصنيف الائتماني (مقياس دولي) (A) و موديس (Baa1) و الوكالة لايابانية للتصنيف الائتماني (A-) و فايتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح مجموعة تضم البنك وفرعيه المتمثلين في لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين(تشكل معا "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.



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