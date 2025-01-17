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تركيا: قرار الرئيس الأمريكي بيع الأسلحة إلى قبرص خطأ جسيم

1/17/2025 4:30:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 16 - 1 (كونا) -- أدانت تركيا اليوم الخميس القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ببيع الأسلحة إلى قبرص واعتبرته "خطأ جسيما" سيؤدي إلى زيادة التسلح في الجزيرة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن قرار بايدن الذي صنف قبرص "دولة مناسبة لبيع السلاح وتقديم التدريب العسكري لها يؤدي إلى زيادة أنشطة التسلح في جزيرة قبرص وهو بمثابة خطأ جسيم".
وحث البيان جميع الأطراف المعنية على تجنب ما أسماها "الخطوات الاستفزازية" وأن تتصرف بالحكمة نظرا لأن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية.
وأعرب عن تطلع تركيا لأن تتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى السلطة بعد أيام عن "هذه الخطوة الخاطئة التي اتخذها الرئيس الحالي جو بايدن".
وتعهد بأن تركيا "باعتبارها الوطن الأم والدولة الضامنة ستواصل دعم الخطوات التي ستتخذها جمهورية شمال قبرص التركية لزيادة قدراتها الدفاعية والردعية" وفق تعبير البيان.
ويوم أمس أصدر الرئيس الأمريكي جو بادين قرارا يسمح لقبرص (ما تسميها تركيا قبرص الرومية) بتلقي معدات وخدمات دفاعية من الولايات المتحدة وفقا لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
وذكر البيت الأبيض في بيان له أن توفير المواد والخدمات الدفاعية لقبرص من شأنه أن يعزز أمن الولايات المتحدة ويدعم السلام العالمي.
ومنذ عام 1974 تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تطلق تركيا على الشطر الشمالي منها "التركي" والجنوبي "الرومي" وفي 2004 رفض "القبارصة الروم" خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.(النهاية)

ا ع س / ه س ص


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