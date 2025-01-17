تركيا: قرار الرئيس الأمريكي بيع الأسلحة إلى قبرص خطأ جسيم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 16 - 1 (كونا) -- أدانت تركيا اليوم الخميس القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ببيع الأسلحة إلى قبرص واعتبرته "خطأ جسيما" سيؤدي إلى زيادة التسلح في الجزيرة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن قرار بايدن الذي صنف قبرص "دولة مناسبة لبيع السلاح وتقديم التدريب العسكري لها يؤدي إلى زيادة أنشطة التسلح في جزيرة قبرص وهو بمثابة خطأ جسيم".
وحث البيان جميع الأطراف المعنية على تجنب ما أسماها "الخطوات الاستفزازية" وأن تتصرف بالحكمة نظرا لأن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية.
وأعرب عن تطلع تركيا لأن تتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى السلطة بعد أيام عن "هذه الخطوة الخاطئة التي اتخذها الرئيس الحالي جو بايدن".
وتعهد بأن تركيا "باعتبارها الوطن الأم والدولة الضامنة ستواصل دعم الخطوات التي ستتخذها جمهورية شمال قبرص التركية لزيادة قدراتها الدفاعية والردعية" وفق تعبير البيان.
ويوم أمس أصدر الرئيس الأمريكي جو بادين قرارا يسمح لقبرص (ما تسميها تركيا قبرص الرومية) بتلقي معدات وخدمات دفاعية من الولايات المتحدة وفقا لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
وذكر البيت الأبيض في بيان له أن توفير المواد والخدمات الدفاعية لقبرص من شأنه أن يعزز أمن الولايات المتحدة ويدعم السلام العالمي.
ومنذ عام 1974 تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تطلق تركيا على الشطر الشمالي منها "التركي" والجنوبي "الرومي" وفي 2004 رفض "القبارصة الروم" خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.(النهاية)
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