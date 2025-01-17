الدوري الإنجليزي..(مانشستر يونايتد) يفوز على (ساوثهامبتون) 3 - 1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن 16 - 1 (كونا) -- قلب فريق (مانشستر يونايتد) تأخره في النتيجة إلى فوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في آخر دقائق مباراته مع ضيفه (ساوثهامبتون) ضمن الجولة ال21 من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
والتي جمعتهما اليوم الخميس.
وتقدم (ساوثهامبتون) الذي يتذيل ترتيب الدوري بهدف سجله لاعب
اليونايتد الاوروغوياني مانويل اوغارت ضد مرماه قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين.
وحافظ الضيوف على تقدمهم بالهدف الوحيد إلى غاية الدقيقة 82 عندما عدل العاجي أماد ديالو النتيجة قبل ان يضيف بنفسه هدفين اخرين الثاني في الدقيقة ال90 والثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وسمح الفوز لليونايتد بالصعود مركزين إلى المركز ال12 برصيد 26 نقطة في حين يظل (ساوثهامبتون) في المركز الأخير بتسع نقاط.(النهاية)
م ر ن
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