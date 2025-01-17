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الدوري الإنجليزي..(مانشستر يونايتد) يفوز على (ساوثهامبتون) 3 - 1

1/17/2025 4:30:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن 16 - 1 (كونا) -- قلب فريق (مانشستر يونايتد) تأخره في النتيجة إلى فوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في آخر دقائق مباراته مع ضيفه (ساوثهامبتون) ضمن الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الخميس.
وتقدم (ساوثهامبتون) الذي يتذيل ترتيب الدوري بهدف سجله لاعب اليونايتد الاوروغوياني مانويل اوغارت ضد مرماه قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين.
وحافظ الضيوف على تقدمهم بالهدف الوحيد إلى غاية الدقيقة 82 عندما عدل العاجي أماد ديالو النتيجة قبل ان يضيف بنفسه هدفين اخرين الثاني في الدقيقة ال90 والثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وسمح الفوز لليونايتد بالصعود مركزين إلى المركز ال12 برصيد 26 نقطة في حين يظل (ساوثهامبتون) في المركز الأخير بتسع نقاط.(النهاية)

م ر ن


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