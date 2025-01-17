Friday, 17 January 2025 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الأمريكي المنتخب يختار تروي مينك وزيرا للقوات الجوية

1/17/2025 4:30:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 16 - 01 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الخميس اختيار تروي مينك لتولي منصب الوزير المقبل للقوات الجوية الأمريكية.
وقال ترامب في بيان له إن "تروي سيعمل مع مرشحنا الرائع لمنصب وزير الدفاع بيت هيغسيث للتأكد من أن القوات الجوية لبلادنا هي القوة الأكثر فعالية وفتكا في العالم".
ويشغل تروي حاليا منصب النائب الرئيسي لمدير مكتب الاستخبارات الوطني وقد سبق أن عمل مهندسا في مجال اختبار أنظمة الدفاع الصاروخي.
ويأتي هذا التعيين بينما تستعد إدارة ترامب لتولي السلطة في 20 من يناير الجاري حيث سيبدأ الرئيس الجمهوري ولاية ثانية وأخيرة تستمر حتى 20 يناير 2029. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


MENAFN17012025000071011013ID1109100527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث