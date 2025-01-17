الرئيس الأمريكي المنتخب يختار تروي مينك وزيرا للقوات الجوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 16 - 01 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الخميس اختيار تروي مينك لتولي منصب الوزير المقبل للقوات الجوية الأمريكية.
وقال ترامب في بيان له إن "تروي سيعمل مع مرشحنا الرائع لمنصب وزير
الدفاع بيت هيغسيث للتأكد من أن القوات الجوية لبلادنا هي القوة الأكثر فعالية وفتكا في العالم".
ويشغل تروي حاليا منصب النائب الرئيسي لمدير مكتب الاستخبارات الوطني وقد سبق أن عمل مهندسا في مجال اختبار أنظمة الدفاع الصاروخي.
ويأتي هذا التعيين بينما تستعد إدارة ترامب لتولي السلطة في 20 من يناير الجاري حيث سيبدأ الرئيس الجمهوري ولاية ثانية وأخيرة تستمر حتى 20 يناير 2029. (النهاية)
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