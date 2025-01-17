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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

1/17/2025 4:30:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتهمة تنفيذ عمليات قصف عشواني استهدفت البنية التحتية والمدارس والمباني المدنية في السودان.
وذكرت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها أن البرهان "اختار الحرب على المفاوضات لإنهاء الصراع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين في السودان ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم".
واضاف البيان ان "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات والإعدامات خارج نطاق القانون وحرمان المدنيين من المساعدات".
واوضح انها "ادرجت البرهان بموجب الأمر التنفيذي كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية وهي جهة أو أعضاؤها شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السوان".
ويأتي قرار فرض عقوبات على البرهان بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي يخوض حربا مع الجيش السوداني منذ عامين.(النهاية)

ا م م / ه س ص


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