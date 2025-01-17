الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتهمة تنفيذ عمليات قصف
عشواني استهدفت البنية التحتية والمدارس والمباني المدنية في السودان.
وذكرت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها أن البرهان "اختار الحرب على المفاوضات لإنهاء الصراع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين في السودان ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم".
واضاف البيان ان "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات والإعدامات خارج نطاق القانون وحرمان المدنيين من المساعدات".
واوضح انها "ادرجت البرهان بموجب الأمر التنفيذي كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية وهي جهة أو أعضاؤها شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السوان".
ويأتي قرار فرض عقوبات على البرهان بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي يخوض حربا مع الجيش السوداني منذ عامين.(النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN17012025000071011013ID1109100526
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