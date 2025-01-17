موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تؤكد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لا يملك أي حسابات شخصية على مواقع وتهيب بتحري الدقة وتشدد على أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالنائب الأول تصدر فقط عبر القنوات الرسمية.

دمشق - وصول الطائرة الإغاثية الكويتية الخامسة إلى سوريا وعلى متنها 10اطنان من المساعدات الإنسانية ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

بيروت - اتحاد المصارف العربية يعلن أن 4 مصارف كويتية تقع ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم لعام 2023 بأصول تبلغ 4ر161 مليار دولار.

الكويت - مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون السفير نجيب البدر يرأس اجتماعا افتراضيا لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع في سوريا.

واشنطن - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتهمة تنفيذ عمليات قصف عشواني على البنية التحتية المدنية في السودان.

أنقرة - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدي مخاوفه من استمرار الهجمات والإسرائيلية في غزة برغم إبرام اتفاق الهدنة ويدعو إلى مزيد الجدية لضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

بيروت - مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعرب عن تفاؤله بمستقبل لبنان رغم التحديات الهائلة منوها بأن الهدنة في جنوب لبنان "صامدة"إلى حد كبير رغم التقارير المقلقة عن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية) ه س ص