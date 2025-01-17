موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تؤكد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لا يملك أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي
وتهيب بتحري الدقة وتشدد على أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالنائب الأول تصدر فقط عبر القنوات الرسمية.
دمشق - وصول الطائرة الإغاثية الكويتية الخامسة إلى سوريا وعلى متنها 10اطنان من المساعدات الإنسانية ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
بيروت - اتحاد المصارف العربية يعلن أن 4 مصارف كويتية تقع ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم لعام 2023 بأصول تبلغ 4ر161 مليار دولار.
الكويت - مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون السفير نجيب البدر يرأس اجتماعا افتراضيا لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع في سوريا.
واشنطن - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتهمة تنفيذ عمليات قصف عشواني على البنية التحتية المدنية في السودان.
أنقرة - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدي مخاوفه من استمرار الهجمات والإسرائيلية في غزة برغم إبرام اتفاق الهدنة ويدعو إلى مزيد الجدية لضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.
بيروت - مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعرب عن تفاؤله بمستقبل لبنان رغم التحديات الهائلة منوها بأن الهدنة في جنوب لبنان "صامدة"إلى حد كبير رغم التقارير المقلقة عن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية) ه س ص
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