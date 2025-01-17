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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/17/2025 4:30:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) --

السابع عشر من يناير
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت تكونت من 14 وزيرا وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد.
1981 - الشيخ عبدالله النوري ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 76 عاما وهو من أبرز رجال الدين والأدب والتدريس وشغل منصب مدير إذاعة الكويت عام 1955.
1991 - بدء عملية (عاصفة الصحراء) لتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي بشن أولى هجماتها الجوية حيث انتشر 580 ألف جندي من القوات الدولية المتحالفة في مقابل 540 ألف جندي عراقي.
2013 - الكويت تسلم مبلغ سبعة ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم الجهود التي تقدمها المنظمة ووكالاتها المتخصصة للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين.
2015 - مركز البابطين للحروق التابع لوزارة الصحة يعلن إجراء عملية جراحية لتشوه خلقي في فروة الرأس بطريقة مبتكرة، وذلك بزراعة بالون تحت المنطقة المتأثرة لتعديلها على مرحلتين بدلا من تمديد الجزء الطبيعي.
2016 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأمر بتخفيض ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له والعمل على ترشيدها، تزامنا مع التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية.
2018 – وزارة الصحة تعلن نجاح أول عملية زراعة كبد في الكويت لمريض كويتي مصاب بتليف شديد في الكبد.
2019 - الكويت تتبرع بخمسة ملايين دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتغطية برامج المفوضية في التعامل مع اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري.
2019 – وفاة الفنان حمد ناصر عن عمر ناهز 76 عاما. وهو أحد الفنانين الأوائل الذين ساهموا في نشر الحركة المسرحية والفنية في الكويت.
2022 – مجلس الوزراء يقرر تطبيق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة سبعة أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (بي سي آر) بعد الوصول يثبت الخلو من الفيروس، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
2023 - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تفتتح مختبرات مصفاة الزور التي تعد من أكبر المختبرات النفطية في الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية الخاصة بتحليل المنتجات البترولية.
2023 – الطبيب الكويتي مثنى السرطاوي يحصل على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع عن طريقة إغلاق الجروح العميقة بشكل مثالي، حيث تساهم في تحقيق أعلى نسبة التئام للجروح وتقليل المضاعفات والالتهابات، فضلاً عن خصائصها التجميلية.

2024 - صدر المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الخامسة والأربعون برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا. (النهاية)


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