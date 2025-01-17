حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 1 (كونا) --
السابع عشر من يناير
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت تكونت من 14 وزيرا وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد.
1981 - الشيخ عبدالله النوري ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 76 عاما وهو من أبرز رجال الدين والأدب والتدريس وشغل منصب مدير إذاعة الكويت عام 1955.
1991 - بدء عملية (عاصفة الصحراء) لتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي بشن أولى هجماتها الجوية حيث انتشر 580 ألف جندي من القوات الدولية المتحالفة في مقابل 540 ألف جندي عراقي.
2013 - الكويت تسلم مبلغ سبعة ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم الجهود التي تقدمها المنظمة ووكالاتها المتخصصة للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين.
2015 - مركز البابطين للحروق التابع لوزارة الصحة يعلن إجراء عملية جراحية لتشوه خلقي في فروة الرأس بطريقة مبتكرة، وذلك بزراعة بالون تحت المنطقة المتأثرة لتعديلها على مرحلتين بدلا من تمديد الجزء الطبيعي.
2016 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأمر بتخفيض ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له والعمل على ترشيدها، تزامنا مع التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية.
2018 – وزارة الصحة تعلن نجاح أول عملية زراعة كبد في الكويت لمريض كويتي مصاب بتليف شديد في الكبد.
2019 - الكويت تتبرع بخمسة ملايين دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتغطية برامج المفوضية في التعامل مع اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري.
2019 – وفاة الفنان حمد ناصر عن عمر ناهز 76 عاما. وهو أحد الفنانين الأوائل الذين ساهموا في نشر الحركة المسرحية والفنية في الكويت.
2022 – مجلس الوزراء يقرر تطبيق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة سبعة أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (بي سي آر) بعد الوصول يثبت الخلو من الفيروس، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
2023 - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تفتتح مختبرات مصفاة الزور التي تعد من أكبر المختبرات النفطية في الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية الخاصة بتحليل المنتجات البترولية.
2023 – الطبيب الكويتي مثنى السرطاوي يحصل على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع عن طريقة إغلاق الجروح العميقة بشكل مثالي، حيث تساهم في تحقيق أعلى نسبة التئام للجروح وتقليل المضاعفات والالتهابات، فضلاً عن خصائصها التجميلية.
2024 - صدر المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الخامسة والأربعون برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا. (النهاية)
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