الرئيس الفرنسي يصل الى بيروت في زيارة رسمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 17 - 1 (كونا ) -- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة رسمية للبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
وكان في استقباله على ارض المطار رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في التاسع من الشهر الحالي ومن ثم تكليف رئيس الوزراء نواف سلام تشكيل الحكومة بعد شغور موقع الرئاسة لاكثر من عامين.
وكانت فرنسا ضمن خمس دول إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر عملت في اطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على انتخاب رئيس للبلاد.
وتشارك فرنسا ضمن قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اضافة الى لعبها دورا كبيرا مع اخرين من الدول العربية والغربية في التوصل لوقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة حيث يشغل الجنرال الفرنسي غيوم بونشان منصب نائب رئيس اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
وزار ماكرون لبنان مرتين بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020 ودمر أحياء واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة الآلاف بجروح.
واندرجت زيارتا ماكرون يومها في إطار مساع بذلها لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي عانى منها منذ عام 2019 وشاركت فرنسا في تنظيم مؤتمرات عدة لدعم لبنان.
وزيارة ماكرون هي ثاني زيارة لرئيس دولة الى بيروت منذ انتخاب الرئيس عون الخميس الماضي بعد زيارة أجراها الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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