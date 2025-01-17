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الرئيس الفرنسي يصل الى بيروت في زيارة رسمية

1/17/2025 4:30:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 1 (كونا ) -- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة رسمية للبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
وكان في استقباله على ارض المطار رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في التاسع من الشهر الحالي ومن ثم تكليف رئيس الوزراء نواف سلام تشكيل الحكومة بعد شغور موقع الرئاسة لاكثر من عامين.
وكانت فرنسا ضمن خمس دول إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر عملت في اطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على انتخاب رئيس للبلاد.
وتشارك فرنسا ضمن قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اضافة الى لعبها دورا كبيرا مع اخرين من الدول العربية والغربية في التوصل لوقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة حيث يشغل الجنرال الفرنسي غيوم بونشان منصب نائب رئيس اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
وزار ماكرون لبنان مرتين بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020 ودمر أحياء واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة الآلاف بجروح.
واندرجت زيارتا ماكرون يومها في إطار مساع بذلها لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي عانى منها منذ عام 2019 وشاركت فرنسا في تنظيم مؤتمرات عدة لدعم لبنان.
وزيارة ماكرون هي ثاني زيارة لرئيس دولة الى بيروت منذ انتخاب الرئيس عون الخميس الماضي بعد زيارة أجراها الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا


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