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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 30ر2 دولار ليبلغ 55ر84 دولار

1/17/2025 4:30:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30ر2 دولار ليبلغ 55ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 25ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا لتبلغ 29ر81 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36ر1 دولار لتبلغ 68ر78 دولار. (النهاية)

خ م / ا ع ب


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