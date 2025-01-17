سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 30ر2 دولار ليبلغ 55ر84 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30ر2 دولار ليبلغ 55ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 25ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا لتبلغ 29ر81 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36ر1 دولار لتبلغ 68ر78 دولار. (النهاية)
خ م / ا ع ب
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