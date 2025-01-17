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زلزال بقوة 7ر4 درجة يضرب محافظة (بوشهر) الإيرانية

1/17/2025 4:30:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 17 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة أن زلزالا بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة (وحدتية) بمحافظة (بوشهر) جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار مادية.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس مدينة وحدتية بمحافظة بوشهر على عمق 5 كيلومترات".
ومن جانبه قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة (بوشهر) كورش دهقان إن الزلزال لم يخلف حتى الآن أي أضرار مشيرا إلى انه تم إرسال فرق مختصة إلى المنطقة التي تعرضت للزلزال لتقييم حجم الخسائر المحتملة. (النهاية)

م و / ط م ا


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