زلزال بقوة 7ر4 درجة يضرب محافظة (بوشهر) الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 17 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة أن زلزالا بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة (وحدتية) بمحافظة (بوشهر) جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار مادية.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب في ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس مدينة وحدتية بمحافظة بوشهر على عمق 5 كيلومترات".
ومن جانبه قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة (بوشهر) كورش دهقان إن الزلزال لم يخلف حتى الآن أي أضرار مشيرا إلى انه تم إرسال فرق مختصة إلى المنطقة التي تعرضت للزلزال لتقييم حجم الخسائر المحتملة. (النهاية)
م و / ط م ا
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