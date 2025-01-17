الرئيس الفرنسي عقب وصوله بيروت: لبنان دخل مرحلة جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 17 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الجمعة عن سعادته بوجوده في بيروت في زيارة رسمية مؤكدا أن "لبنان دخل
مرحلة جديدة".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن ماكرون القول عقب مباحثات ثنائية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري "أنا سعيد بوجودي في لبنان الذي دخل مرحلة جديدة وعبرت عن امتناني وتقديري للرئيس ميقاتي وللمهمة التي قام بها على مدى أعوام لخدمة الجميع في لبنان لاسيما خلال المرحلة الصعبة جدا بسبب الحرب الأخيرة".
وأضاف أنه وجه الى ميقاتي "رسالة تقدير وسأجتمع بعد قليل مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار كما سأجتمع مع الرئيس (اللبناني جوزيف) عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي".
ومن جانبه كشف ميقاتي ردا على سؤال بشأن النية الفرنسية بتأمين الدعم للبنان عن أن ماكرون وعد بمتابعة هذا الموضوع من خلال عقد اجتماع على غرار الاجتماع الذي عقد في أكتوبر في باريس لدعم الجيش واغاثة النازحين.
وأضاف "الرئيس ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل اعادة اعمار الجنوب ويمكن للجميع المساهمة فيه".
وأضاف "تحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة لا سيما اقتصاديا وفي مجال اعادة الاعمار.. كما تحدثنا عن التحديات الراهنة وكان الرئيس ماكرون متفهما جدا للأوضاع اللبنانية واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة".
وعما اذا كان البحث تناول موضوع قرب انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان قال "الاجتماع الاول الذي سيعقده الرئيس ماكرون هو مع الضابطين الامريكي والفرنسي المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف اطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701 وبالتأكيد سيطلعنا الرئيس ماكرون في اجتماع بعبدا عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء وأعتقد ان الامور تسير باتجاه اتمام الانسحاب في الوقت المحدد".
وتابع ان "موضوع الخروقات الاسرائيلية تتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701 كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة وهناك وعود بأن الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي ونتمنى ان يحصل ذلك وان تكون الوعود في مكانها الصحيح".
وبشأن ما إذا كان الجانب الفرنسي يمكن ان يضمن انسحاب الاحتلال الاسرائيلي قال ميقاتي "لم نتحدث عن هذا الموضوع مع الرئيس ماكرون والجانبان الفرنسي والامريكي يتابعان هذا الملف وأؤكد مجددا ان الرئيس ماكرون يشدد على اهمية التعاون مع لبنان وحرصه عليه".
وكان ماكرون وصل الى لبنان يرافقه وفد يضم بين أفراده الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان.
وزيارة ماكرون هي ثاني زيارة لرئيس دولة الى بيروت منذ انتخاب الرئيس اللبناني عون رئيسا للجمهورية في التاسع من الشهر الحالي بعد زيارة أجراها الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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