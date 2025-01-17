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الرئيس الفرنسي عقب وصوله بيروت: لبنان دخل مرحلة جديدة

1/17/2025 4:30:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن سعادته بوجوده في بيروت في زيارة رسمية مؤكدا أن "لبنان دخل مرحلة جديدة".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن ماكرون القول عقب مباحثات ثنائية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري "أنا سعيد بوجودي في لبنان الذي دخل مرحلة جديدة وعبرت عن امتناني وتقديري للرئيس ميقاتي وللمهمة التي قام بها على مدى أعوام لخدمة الجميع في لبنان لاسيما خلال المرحلة الصعبة جدا بسبب الحرب الأخيرة".
وأضاف أنه وجه الى ميقاتي "رسالة تقدير وسأجتمع بعد قليل مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار كما سأجتمع مع الرئيس (اللبناني جوزيف) عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي".
ومن جانبه كشف ميقاتي ردا على سؤال بشأن النية الفرنسية بتأمين الدعم للبنان عن أن ماكرون وعد بمتابعة هذا الموضوع من خلال عقد اجتماع على غرار الاجتماع الذي عقد في أكتوبر في باريس لدعم الجيش واغاثة النازحين.
وأضاف "الرئيس ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل اعادة اعمار الجنوب ويمكن للجميع المساهمة فيه".
وأضاف "تحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة لا سيما اقتصاديا وفي مجال اعادة الاعمار.. كما تحدثنا عن التحديات الراهنة وكان الرئيس ماكرون متفهما جدا للأوضاع اللبنانية واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة".
وعما اذا كان البحث تناول موضوع قرب انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان قال "الاجتماع الاول الذي سيعقده الرئيس ماكرون هو مع الضابطين الامريكي والفرنسي المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف اطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701 وبالتأكيد سيطلعنا الرئيس ماكرون في اجتماع بعبدا عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء وأعتقد ان الامور تسير باتجاه اتمام الانسحاب في الوقت المحدد".
وتابع ان "موضوع الخروقات الاسرائيلية تتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701 كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة وهناك وعود بأن الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي ونتمنى ان يحصل ذلك وان تكون الوعود في مكانها الصحيح".
وبشأن ما إذا كان الجانب الفرنسي يمكن ان يضمن انسحاب الاحتلال الاسرائيلي قال ميقاتي "لم نتحدث عن هذا الموضوع مع الرئيس ماكرون والجانبان الفرنسي والامريكي يتابعان هذا الملف وأؤكد مجددا ان الرئيس ماكرون يشدد على اهمية التعاون مع لبنان وحرصه عليه".
وكان ماكرون وصل الى لبنان يرافقه وفد يضم بين أفراده الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان.
وزيارة ماكرون هي ثاني زيارة لرئيس دولة الى بيروت منذ انتخاب الرئيس اللبناني عون رئيسا للجمهورية في التاسع من الشهر الحالي بعد زيارة أجراها الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا


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