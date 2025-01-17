تعيين فاطمة عبدالنبي مديرا مساعدا في ((متحف كانو))خالد كانو: نفخر بأن فريقنا يتألف من كفاءات بحرينية شابة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن متحف كانو، الوجهة الثقافية الجديدة التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو والكائنة في قلب المنامة التاريخية، تعيين فاطمة عبدالنبي في منصب المدير المساعد للمتحف.
ستتولى فاطمة مسؤولية الإشراف على العمليات اليومية للمتحف، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى تقديم تجربة متميزة للزوار. كما ستعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية الرائدة وتوسيع نطاق التعاون لدعم رؤية المتحف ومكانته كمركز ثقافي بارز.
وفي هذا الصدد، صرّح خالد محمد كانو رئيس مجلس إدارة متحف كانو، قائلاً: «نحن سعداء بانضمام السيدة فاطمة عبدالنبي إلى فريق عمل متحف كانو، حيث إننا نؤمن بقدرة الشباب البحريني المبدع والموهوب على الابتكار وتحقيق التميز. تمثل فاطمة نموذجًا ملهمًا للشباب البحريني الطموح، ونحن واثقون بأنها ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز رؤية المتحف وترسيخ مكانته كمركز ثقافي يبرز التاريخ التجاري العريق لمملكة البحرين. كما نفخر بأن فريق عمل المتحف يتألف من كفاءات بحرينية شابة تسعى بشغف وإبداع لتحقيق أهدافنا الثقافية والمجتمعية».
من جانبها، عبّرت فاطمة عبدالنبي عن اعتزازها بالانضمام إلى متحف كانو، قائلة: «يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشروع الثقافي الفريد الذي يعكس تراث البحرين الغني، حيث يعد متحف كانو منصة متميزة لإبراز الإنجازات التجارية والاقتصادية للمملكة عبر العقود، وأتطلع للمساهمة في تعزيز رؤيته وتقديم تجربة استثنائية للزوار محليًا ودوليًا».
تتمتع فاطمة عبدالنبي بخبرة واسعة اكتسبتها من عملها السابق لدى هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث شغلت مناصب متعددة أبرزها رئيس قسم التراث، بالإضافة إلى خبراتها في الترميم، الهندسة المعمارية، والإعلام. كما إنها تمتلك خبرة عميقة في إدارة التراث الثقافي الحضري، مع تركيز خاص على تعزيز الهوية الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي. تحمل فاطمة درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة البحرين.
MENAFN17012025000055011008ID1109100489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.