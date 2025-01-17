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تعيين فاطمة عبدالنبي مديرا مساعدا في ((متحف كانو))خالد كانو: نفخر بأن فريقنا يتألف من كفاءات بحرينية شابة

1/17/2025 4:30:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬متحف‭ ‬كانو،‭ ‬الوجهة‭ ‬الثقافية‭ ‬الجديدة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬والكائنة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنامة‭ ‬التاريخية،‭ ‬تعيين‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالنبي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬المساعد‭ ‬للمتحف‭.‬

ستتولى‭ ‬فاطمة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬اليومية‭ ‬للمتحف،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للزوار‭. ‬كما‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬الرائدة‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬لدعم‭ ‬رؤية‭ ‬المتحف‭ ‬ومكانته‭ ‬كمركز‭ ‬ثقافي‭ ‬بارز‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬متحف‭ ‬كانو،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بانضمام‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالنبي‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متحف‭ ‬كانو،‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بقدرة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المبدع‭ ‬والموهوب‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميز‭. ‬تمثل‭ ‬فاطمة‭ ‬نموذجًا‭ ‬ملهمًا‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الطموح،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأنها‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رؤية‭ ‬المتحف‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كمركز‭ ‬ثقافي‭ ‬يبرز‭ ‬التاريخ‭ ‬التجاري‭ ‬العريق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬المتحف‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬بحرينية‭ ‬شابة‭ ‬تسعى‭ ‬بشغف‭ ‬وإبداع‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الثقافية‭ ‬والمجتمعية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبّرت‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالنبي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬كانو،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الثقافي‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬تراث‭ ‬البحرين‭ ‬الغني،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬متحف‭ ‬كانو‭ ‬منصة‭ ‬متميزة‭ ‬لإبراز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬عبر‭ ‬العقود،‭ ‬وأتطلع‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رؤيته‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للزوار‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا‮»‬‭.‬

تتمتع‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالنبي‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬اكتسبتها‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬حيث‭ ‬شغلت‭ ‬مناصب‭ ‬متعددة‭ ‬أبرزها‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التراث،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبراتها‭ ‬في‭ ‬الترميم،‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬والإعلام‭. ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬الحضري،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭. ‬تحمل‭ ‬فاطمة‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن،‭ ‬وشهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

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