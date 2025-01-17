((نسيج)) تعلن افتتاح مركز للياقة البدنية في ((كنال فيو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬إحدى‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ -‬مركز‭ ‬مج‭ ‬نيشن‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية Mujnation ‭ ‬ Calisthenics ‭ - ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

ويقدم‭ ‬مركز‭ ‬مج‭ ‬نيشن‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭ ‬متخصّصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬التي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬تمارين‭ ‬تقوية‭ ‬وبناء‭ ‬العضلات،‭ ‬والمقاومة،‭ ‬وتمارين‭ ‬الأوزان‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬تمارين‭ ‬خاصة‭ ‬للمجموعات‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭. ‬كما‭ ‬سيوفر‭ ‬المركز‭ ‬قاعة‭ ‬رياضية‭ ‬كبيرة‭ ‬خاصة‭ ‬بالتمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬مجهّزة‭ ‬بأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدات‭ ‬الرياضية‭.‬

ويتماشى‭ ‬اختيار‭ ‬علامة‭ ‬مج‭ ‬نيشن‭ ‬لمشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تجزئة‭ ‬مميزة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المقيمين‭ ‬والزوار‭. ‬وستشهد‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬إعلان‭ ‬شراكات‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

وبمناسبة‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمركز‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إعلان‭ ‬تدشين‭ ‬مركز‭ ‬مج‭ ‬نيشن‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التجزئة‭ ‬بمشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬وجهة‭ ‬للترفيه‭ ‬والضيافة‭ ‬للمقيمين‭ ‬وحتى‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬لزوار‭ ‬المشروع‭. ‬ويمتاز‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬بموقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الجذاب‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬وما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬عصرية‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تغطي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬وعوائل،‭ ‬ضمن‭ ‬قالب‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬أسلوب‭ ‬المعيشة‭ ‬المرفّه‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مجتبى‭ ‬إسماعيل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬مج‭ ‬نيشن‭ ‬للألعاب‭ ‬الرياضية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بافتتاح‭ ‬مركزنا‭ ‬الرياضي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭. ‬يأتي‭ ‬اختيارنا‭ ‬لقسم‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬ومناظر‭ ‬خلابة‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬المبهرة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬تهيئ‭ ‬أرضية‭ ‬مثالية‭ ‬لنموذج‭ ‬عملنا‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وكسب‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭. ‬ونشيد‭ ‬بشريكنا‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتسهيلات‭ ‬للانطلاق‭ ‬بأول‭ ‬فروعها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬كنال‭ ‬فيو‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬ان‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬يمثل‭ ‬عالماً‭ ‬فريداً‭ ‬متكاملاً‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬القناة‭ ‬المائية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشييده‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬يتضمن‭ ‬246‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬بمميزات‭ ‬رائعة‭ ‬ومرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬بمستويات‭ ‬عالمية،‭ ‬ويوفر‭ ‬المشروع‭ ‬لساكنيه‭ ‬شققا‭ ‬سكنية‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬بمميزات‭ ‬رائعة‭ ‬ومرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬بمستويات‭ ‬عالمية‭.‬