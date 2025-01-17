((نسيج)) تعلن افتتاح مركز للياقة البدنية في ((كنال فيو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت شركة نسيج، إحدى رواد التطوير العقاري في مملكة البحرين، افتتاح أول نشاط تجاري في مشروع كنال فيو -مركز مج نيشن للياقة البدنية Mujnation Calisthenics - في جزيرة دلمونيا بمحافظة المحرق.
ويقدم مركز مج نيشن تمارين رياضية متخصّصة في مجالات اللياقة البدنية، التي تشتمل على تمارين تقوية وبناء العضلات، والمقاومة، وتمارين الأوزان مع توفير تمارين خاصة للمجموعات مع وجود نخبة من المحترفين والمتخصصين في مجالات اللياقة البدنية. كما سيوفر المركز قاعة رياضية كبيرة خاصة بالتمارين الرياضية واللياقة البدنية، مجهّزة بأحدث الأجهزة والمعدات الرياضية.
ويتماشى اختيار علامة مج نيشن لمشروع كنال فيو مع رؤية شركة نسيج لتقديم خدمات تجزئة مميزة تلبي احتياجات المقيمين والزوار. وستشهد الفترة المقبلة إعلان شراكات تجارية جديدة في المشروع.
وبمناسبة الافتتاح الرسمي للمركز صرّح محمد الشيخ المدير التنفيذي للاستثمارات في شركة نسيج بالقول: «يسرنا إعلان تدشين مركز مج نيشن الذي يعتبر إضافة نوعية للعلامات التجارية في قسم التجزئة بمشروع كنال فيو الذي يمثل وجهة للترفيه والضيافة للمقيمين وحتى وجهة سياحية لزوار المشروع. ويمتاز كنال فيو بموقعه الاستراتيجي الجذاب في جزيرة دلمونيا وما يحتويه من مرافق عصرية وخدمات مبتكرة تغطي احتياجات مختلف الأذواق من أفراد وعوائل، ضمن قالب مميز من أسلوب المعيشة المرفّه».
من جانبه، قال مجتبى إسماعيل المدير العام لمركز مج نيشن للألعاب الرياضية: «نحن مسرورون بافتتاح مركزنا الرياضي الأول من نوعه في البحرين في كنال فيو. يأتي اختيارنا لقسم التجزئة في كنال فيو نظراً إلى ما يتمتع به من مساحات واسعة ومناظر خلابة تطل على القناة المائية المبهرة في قلب جزيرة دلمونيا، كل هذه الإمكانات تهيئ أرضية مثالية لنموذج عملنا للنمو والتوسع وكسب شريحة كبيرة من العملاء. ونشيد بشريكنا في النجاح شركة نسيج على ما قدموه لنا من دعم وتسهيلات للانطلاق بأول فروعها في المملكة انطلاقا من كنال فيو». يذكر ان كنال فيو يمثل عالماً فريداً متكاملاً على ضفاف القناة المائية، حيث تم تشييده على مساحة تزيد على 13 ألف متر مربع، يتضمن 246 شقة سكنية بمميزات رائعة ومرافق وخدمات بمستويات عالمية، ويوفر المشروع لساكنيه شققا سكنية من غرفة إلى 4 غرف نوم بمميزات رائعة ومرافق وخدمات بمستويات عالمية.
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