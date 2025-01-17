((إنفستكورب)) تستحوذ على مجموعة التكنولوجيا المالية الإيطالية وحلول الدفع البديلة ((إيبيبولي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس أنها وقّعت اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على «إيبيبولي» Epipoli ، الشركة الرائدة والسريعة النمو عالمياً في مجال حلول الدفع البديلة، من شركة الاستثمار «بريغال مايلستون» Bregal Milestone ومن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبيبولي» غايتانو جانيتو، الذي سيظل مساهماً بحصة أقلية معتبَرة وسيواصل قيادة الشركة ولم يتم الإفصاح عن شروط الصفقة.
وتتخذ شركة «إيبيبولي» من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، وقد أسسها غايتانو جانيتو عام 2000. وطورت الشركة أكبر برنامج لإدارة العلاقات مع العملاء وبرامج الولاء في إيطاليا، يضم أكثر من 6 ملايين مستهلك. وأطلقت خطّ بطاقات الهدايا عام 2006، وأصدرت أول بطاقة «ماستركارد» مدفوعة مسبقاً في إيطاليا عام 2012، ما عزز مكانتها الرائدة في السوق. وتعمل الشركة اليوم مع ملايين العملاء وآلاف الموزعين ومئات تجار التجزئة، وتملك خبرة فريدة في أسواق التجزئة، برقم أعمال يبلغ نحو 400 مليون يورو.
وتعمل شركة «إيبيبولي» في مجال المدفوعات ومكافآت الموظفين وخدمات التفاعل مع العملاء. وستساعد انفستكورب الشركة على تسريع خطط نموها بشكل أكبر مع استمرارها في بناء منصة المدفوعات والخدمات وتوسيع عروضها لمزيد من العملاء داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.
ومنذ الاستثمار الأولي لشركة «بريغال مايلستون» عام 2019 شهدت «إيبيبولي» تحوّلاً في مسار نموها، بحيث عززت تدريجياً ريادتها في سوق مرجعية كبيرة وسريعة النمو، في حين زادت الإيرادات الإجمالية 4 أضعاف وأنجزت ثلاث عمليات استحواذ في إيطاليا وسويسرا.
وتعليقاً على ذلك، قال يوسف اليوسف رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب: «يسر انفستكورب الاستحواذ على شركة «إيبيبولي». ومن خلال خبرتنا العريضة في مجال التكنولوجيا ومساعدتنا للشركات على التوسع عالمياً سنعمل على دعم «إيبيبولي» في تعزيز حضورها الدولي عبر أوروبا. لقد أبدعت الشركة في بناء موقع قيادي ضمن سوق وسائل الدفع البديلة في إيطاليا. ونحن تأثرنا بالتزام فريق الإدارة وجودة المنصة ومنتجاتها، فضلاً عن الفرص المستقبلية لتطوير منصة بطاقات الهدايا ووسائل الدفع البديلة التي أسستها الشركة قبل 25 عاماً. كما نتطلع إلى العمل مع غايتانو والفريق بأكمله في هذه المرحلة الجديدة للشركة».
وقال غايتانو جانيتو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبيبولي»: أدّت «بريغال مايلستون» دوراً فعالاً في توسعنا الكبير على مدار السنوات الأخيرة. ونتطلع الآن إلى الفصل التالي من مسار النموّ. معرفة انفستكورب بقطاع المدفوعات جعلتها الشريك المثالي للمرحلة المقبلة من حياة الشركة. كما أن تاريخها الطويل وخبرتها في السوق الإيطالية، بالإضافة إلى دعمها للشركات ذات النمو السريع، جعلتنا واثقين بقدرتها على مساعدتنا في مواصلة النمو داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي».
من جهته، صرح فيليب لوتنبرغ الشريك الإداري في «بريغال مايلستون»: «نحن فخورون بالتعاون الذي قام مع غايتانو وفريقه في شركة «إيبيبولي» خلال مرحلة محورية من رحلة نموها. على مدار السنوات القليلة الماضية عملنا معاً لتوسيع نطاق الأعمال من خلال المبادرات العضوية وغير العضوية، ما عزز مكانة إيبيبولي كشركة رائدة في السوق. نتمنى لشركة إيبيبولي استمرار النجاح في المرحلة المقبلة».
ومنذ عام 2012، استثمرت انفستكورب أكثر من مليارَي يورو في شركات خاصة أوروبية في مختلف أنحاء القارة. وتتمتع انفستكورب بتاريخ طويل في الاستثمار بالشركات التي تدعمها التكنولوجيا. ومن هذه الاستثمارات: شركة «ستو فاميلي لو» للمحاماة Stowe Family Law ، «نيوغيت» SEC Newgate ، «إيفيكود» Eficode ، «آيباكس» ABAX ، «فيفاتيكت» Vivaticket ، «إينّوفا سمبليشي» Innova Semplice والواقع أن صفقة الاستحواذ على «إيبيبولي» تعقب استثمارات ناجحة في إيطاليا، بما في ذلك «نيوغيت»، «إينّوفا سمبليشي»، «فيفاتيكت»، داينيزي « Dainese ».
حصلت «إيبيبولي» و«بريغال مايلستون» على المشورة من UBS كمستشار مالي حصري، و PedersoliGattai و AlmaLED كمستشارين قانونيين. حصلت انفستكورب على المشورة من شركة Clearwater كمستشار مالي، وشركة ADVANT Nctm كمستشار قانوني. تبقى الصفقة خاضعة للشروط التنظيمية المعتادة وغيرها من شروط الإغلاق.
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