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((إنفستكورب)) تستحوذ على مجموعة التكنولوجيا المالية الإيطالية وحلول الدفع البديلة ((إيبيبولي))

1/17/2025 4:30:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬أعلنت‭ ‬انفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬وقّعت‭ ‬اتفاقاً‭ ‬نهائياً‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬ Epipoli ‭ ‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬والسريعة‭ ‬النمو‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬البديلة،‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬‮«‬بريغال‭ ‬مايلستون‮»‬‭ ‬ Bregal ‭ ‬ Milestone ‭ ‬ومن‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬غايتانو‭ ‬جانيتو،‭ ‬الذي‭ ‬سيظل‭ ‬مساهماً‭ ‬بحصة‭ ‬أقلية‭ ‬معتبَرة‭ ‬وسيواصل‭ ‬قيادة‭ ‬الشركة‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬شروط‭ ‬الصفقة‭.‬

وتتخذ‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬الإيطالية‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬وقد‭ ‬أسسها‭ ‬غايتانو‭ ‬جانيتو‭ ‬عام‭ ‬2000‭. ‬وطورت‭ ‬الشركة‭ ‬أكبر‭ ‬برنامج‭ ‬لإدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬وبرامج‭ ‬الولاء‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬مستهلك‭. ‬وأطلقت‭ ‬خطّ‭ ‬بطاقات‭ ‬الهدايا‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬وأصدرت‭ ‬أول‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬ماستركارد‮»‬‭ ‬مدفوعة‭ ‬مسبقاً‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬وتعمل‭ ‬الشركة‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬ملايين‭ ‬العملاء‭ ‬وآلاف‭ ‬الموزعين‭ ‬ومئات‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة،‭ ‬وتملك‭ ‬خبرة‭ ‬فريدة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬التجزئة،‭ ‬برقم‭ ‬أعمال‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وتعمل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬ومكافآت‭ ‬الموظفين‭ ‬وخدمات‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭. ‬وستساعد‭ ‬انفستكورب‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬خطط‭ ‬نموها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منصة‭ ‬المدفوعات‭ ‬والخدمات‭ ‬وتوسيع‭ ‬عروضها‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬داخل‭ ‬إيطاليا‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

ومنذ‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأولي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بريغال‭ ‬مايلستون‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬شهدت‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬تحوّلاً‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬نموها،‭ ‬بحيث‭ ‬عززت‭ ‬تدريجياً‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬مرجعية‭ ‬كبيرة‭ ‬وسريعة‭ ‬النمو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬زادت‭ ‬الإيرادات‭ ‬الإجمالية‭ ‬4‭ ‬أضعاف‭ ‬وأنجزت‭ ‬ثلاث‭ ‬عمليات‭ ‬استحواذ‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وسويسرا‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬توظيف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬انفستكورب‭: ‬‮«‬يسر‭ ‬انفستكورب‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬خبرتنا‭ ‬العريضة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ومساعدتنا‭ ‬للشركات‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬عالمياً‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الدولي‭ ‬عبر‭ ‬أوروبا‭. ‬لقد‭ ‬أبدعت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬موقع‭ ‬قيادي‭ ‬ضمن‭ ‬سوق‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭. ‬ونحن‭ ‬تأثرنا‭ ‬بالتزام‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬وجودة‭ ‬المنصة‭ ‬ومنتجاتها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬منصة‭ ‬بطاقات‭ ‬الهدايا‭ ‬ووسائل‭ ‬الدفع‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬الشركة‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬عاماً‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬غايتانو‭ ‬والفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬للشركة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬غايتانو‭ ‬جانيتو‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭: ‬أدّت‭ ‬‮«‬بريغال‭ ‬مايلستون‮»‬‭ ‬دوراً‭ ‬فعالاً‭ ‬في‭ ‬توسعنا‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬ونتطلع‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬الفصل‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬النموّ‭. ‬معرفة‭ ‬انفستكورب‭ ‬بقطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬جعلتها‭ ‬الشريك‭ ‬المثالي‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تاريخها‭ ‬الطويل‭ ‬وخبرتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الإيطالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعمها‭ ‬للشركات‭ ‬ذات‭ ‬النمو‭ ‬السريع،‭ ‬جعلتنا‭ ‬واثقين‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬مساعدتنا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬النمو‭ ‬داخل‭ ‬إيطاليا‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬فيليب‭ ‬لوتنبرغ‭ ‬الشريك‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬‮«‬بريغال‭ ‬مايلستون‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتعاون‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬مع‭ ‬غايتانو‭ ‬وفريقه‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬محورية‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬نموها‭. ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬عملنا‭ ‬معاً‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬العضوية‭ ‬وغير‭ ‬العضوية،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬إيبيبولي‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬نتمنى‭ ‬لشركة‭ ‬إيبيبولي‭ ‬استمرار‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬استثمرت‭ ‬انفستكورب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليارَي‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭. ‬وتتمتع‭ ‬انفستكورب‭ ‬بتاريخ‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالشركات‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭: ‬شركة‭ ‬‮«‬ستو‭ ‬فاميلي‭ ‬لو‮»‬‭ ‬للمحاماة‭ ‬ Stowe ‭ ‬ Family ‭ ‬ Law ،‭ ‬‮«‬نيوغيت‮»‬‭ ‬ SEC ‭ ‬ Newgate ،‭ ‬‮«‬إيفيكود‮»‬ Eficode ‭ ‬،‭ ‬‮«‬آيباكس‮»‬ ABAX ‭ ‬،‭ ‬‮«‬فيفاتيكت‮»‬‭ ‬ Vivaticket ،‭ ‬‮«‬إينّوفا‭ ‬سمبليشي‮»‬‭ ‬ Innova ‭ ‬ Semplice ‭ ‬والواقع‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬تعقب‭ ‬استثمارات‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬نيوغيت‮»‬،‭ ‬‮«‬إينّوفا‭ ‬سمبليشي‮»‬،‭ ‬‮«‬فيفاتيكت‮»‬،‭ ‬داينيزي‭ ‬‮«‬ Dainese ‮»‬‭.‬

حصلت‭ ‬‮«‬إيبيبولي‮»‬‭ ‬و«بريغال‭ ‬مايلستون‮»‬‭ ‬على‭ ‬المشورة‭ ‬من‭ ‬ UBS ‭ ‬كمستشار‭ ‬مالي‭ ‬حصري،‭ ‬و PedersoliGattai ‭ ‬و AlmaLED ‭ ‬كمستشارين‭ ‬قانونيين‭. ‬حصلت‭ ‬انفستكورب‭ ‬على‭ ‬المشورة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Clearwater ‭ ‬كمستشار‭ ‬مالي،‭ ‬وشركة‭ ‬ ADVANT ‭ ‬ Nctm ‭ ‬كمستشار‭ ‬قانوني‭. ‬تبقى‭ ‬الصفقة‭ ‬خاضعة‭ ‬للشروط‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتادة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬الإغلاق‭.‬

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