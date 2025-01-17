مناقصة لتوريد خدمات القوى العاملة في المستودعات لبابكو للاستكشاف والإنتاج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬4‭ ‬مناقصات‭ ‬لجهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬11‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬لتوريد‭ ‬خدمات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المستودعات،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للميكانيكا‭ ‬وخدمات‭ ‬الغوص‭ ‬بأعلى‭ ‬لعطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و845‭ ‬ألف‭ ‬و99‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ MODERN ‭ ‬ MECHANICAL ‭ ‬ ELECTRICAL ‭ ‬ AND ‭ ‬ TRANSPORT ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬537‭ ‬ألفا‭ ‬و772‭ ‬دينارا‭.‬

وتعمل‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والانتاج‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لعقد‭ ‬رئيسي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬المستودعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أمين‭ ‬مخزن‭ ‬متخصص‭ ‬وعمال‭ ‬حرفيون‭ ‬ونجارون‭ ‬ومشرف‭ ‬فورمان‭ ‬لتوفير‭ ‬الموظفين‭ ‬المؤهلين‭ ‬لدعم‭ ‬عمليات‭ ‬مستودعات‭ ‬الشركة‭ ‬وفقًا‭ ‬لنطاق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقية‭ ‬موقعة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتعديل‭ ‬مولد‭ ‬الديزل‭ ‬واستبدال‭ ‬أربعة‭ ‬قواطع‭ ‬دوائر‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الحد‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬ذات‭ ‬الجهد‭ ‬220‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬وتقدمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬المؤيد‭ ‬للتجارة‭ ‬والمقاولات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬146‭ ‬ألفا‭ ‬و674‭ ‬دينارا‭. ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬جلاكسي‭ ‬إنيرجي‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬23‭ ‬ألفا‭ ‬و997‭ ‬دينارا‭. ‬ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬تعديل‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬مولد‭ ‬الديزل‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬النقل‭. ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬تتضمن‭ ‬الآتي‭: ‬توريد‭ ‬وتركيب‭ ‬لوحة‭ ‬التحكم‭ ‬الجديدة‭ ‬إزالة‭ ‬مشغل‭ ‬الضاغط‭ ‬الهوائي‭ ‬الحالي‭ ‬توريد‭ ‬وتركيب‭ ‬شاحن‭ ‬البطاريات‭ ‬والبطاريات‭ ‬الجديدة‭ ‬تنظيف‭ ‬وإعادة‭ ‬طلاء‭ ‬خزان‭ ‬الوقود‭ ‬الحالي،‭ ‬كذلك‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬أربعة‭ ‬قواطع‭ ‬دوائر‭ ‬كهربائية‭ ‬لتحسين‭ ‬الأمان‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتعديل‭ ‬مولد‭ ‬الديزل‭ ‬واستبدال‭ ‬أربعة‭ ‬قواطع‭ ‬دوائر‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الحد‭ ‬لنقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬ذات‭ ‬الجهد‭ ‬220‭ ‬كيلوفولت‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لأعمال‭ ‬تأثيث‭ ‬وتجهيز‭ ‬سكن‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬اساس‭ ‬الحرفية‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬236‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والمشاريع‭ ‬والقنصلية‭ ‬العامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجدة‭ ‬إجراء‭ ‬أعمال‭ ‬تصميم‭ ‬داخلي‭ (‬أعمال‭ ‬مدنية‭ ‬خفيفة،‭ ‬تشطيبات‭ ‬وتأثيث‭) ‬لسكن‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وترغب‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬مقاول،‭ ‬مقيم‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬مناقصة‭ ‬انتقائية‭ ‬للقيام‭ ‬بالخدمات‭ ‬المطلوبة‭. ‬وتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬للفيلا‭ ‬المخصصة‭ ‬لسكن‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬ويتطلب‭ ‬المبنى‭ ‬بعض‭ ‬التشطيبات‭ ‬والأثاث‭ ‬وبناء‭ ‬ملحق‭ ‬للعمالة‭ ‬المنزلية‭. ‬وتبلغ‭ ‬المساحة‭ ‬المبنية‭ ‬للفيلا‭ ‬حوالي‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬