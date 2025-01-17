مناقصة لتوريد خدمات القوى العاملة في المستودعات لبابكو للاستكشاف والإنتاج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس 4 مناقصات لجهات متصرفة.
وتنافست 11 شركة على مناقصة طرحتها بابكو للاستكشاف والإنتاج لتوريد خدمات القوى العاملة في المستودعات، وتقدمت شركة البحرين للميكانيكا وخدمات الغوص بأعلى لعطاءات بقيمة تبلغ مليونا و845 ألف و99 دينارا، بينما تقدمت شركة MODERN MECHANICAL ELECTRICAL AND TRANSPORT بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 537 ألفا و772 دينارا.
وتعمل بابكو للاستكشاف والانتاج على طرح مناقصة لعقد رئيسي يجمع بين القوى العاملة في خدمات المستودعات بما في ذلك أمين مخزن متخصص وعمال حرفيون ونجارون ومشرف فورمان لتوفير الموظفين المؤهلين لدعم عمليات مستودعات الشركة وفقًا لنطاق العمل من خلال اتفاقية موقعة 5 سنوات.
بينما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء لتعديل مولد الديزل واستبدال أربعة قواطع دوائر كهربائية في محطة الحد لنقل الكهرباء ذات الجهد 220 كيلوفولت، وتقدمت مؤسسة المؤيد للتجارة والمقاولات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 146 ألفا و674 دينارا. بينما تقدمت شركة جلاكسي إنيرجي للمقاولات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 23 ألفا و997 دينارا. ويشمل نطاق العمل المطلوب من قبل إدارة نقل الكهرباء تنفيذ أعمال تعديل شاملة على مولد الديزل الحالي في محطة النقل. هذه الأعمال تتضمن الآتي: توريد وتركيب لوحة التحكم الجديدة إزالة مشغل الضاغط الهوائي الحالي توريد وتركيب شاحن البطاريات والبطاريات الجديدة تنظيف وإعادة طلاء خزان الوقود الحالي، كذلك يهدف المشروع إلى استبدال أربعة قواطع دوائر كهربائية لتحسين الأمان والكفاءة التشغيلية، وتعديل مولد الديزل واستبدال أربعة قواطع دوائر كهربائية في محطة الحد لنقل الكهرباء ذات الجهد 220 كيلوفولت.
بينما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الخارجية لأعمال تأثيث وتجهيز سكن القنصل العام لمملكة البحرين في جدة، وتقدمت شركة اساس الحرفية للمقاولات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 236 ألف دينار.
وتعتزم وزارة خارجية مملكة البحرين ممثلة بإدارة التخطيط والمشاريع والقنصلية العامة لمملكة البحرين بجدة إجراء أعمال تصميم داخلي (أعمال مدنية خفيفة، تشطيبات وتأثيث) لسكن القنصل العام لمملكة البحرين. وترغب الوزارة في تعيين مقاول، مقيم حاليًا في جدة، من خلال عملية مناقصة انتقائية للقيام بالخدمات المطلوبة. وتم الانتهاء من أعمال البناء للفيلا المخصصة لسكن القنصل العام في عام 2016، ويتطلب المبنى بعض التشطيبات والأثاث وبناء ملحق للعمالة المنزلية. وتبلغ المساحة المبنية للفيلا حوالي 1400 متر مربع.
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