وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا يزور مجلس التنمية الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تفضل إسماعيل نابي وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا والوفد المرافق له بزيارة مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين، حيث التقى نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى جانب كبار المسؤولين في المجلس ووزارة التنمية المستدامة وشركة ممتلكات.
وخلال الاجتماع، أكدت نور بنت علي الخليف التزام البحرين الثابت بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات مثمرة، مسلطة الضوء على المزايا التنافسية للمملكة وموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي، والذي يجعل من المملكة مركزا حيويا للتجارة والاستثمار في المنطقة.
كما أكدت التزام مجلس التنمية الاقتصادية بجذب الاستثمارات العالمية وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وخارجها، مؤكدة أهمية إقامة علاقات ثنائية قوية من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق النمو والازدهار المتبادل.
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