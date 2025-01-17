Friday, 17 January 2025 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا يزور مجلس التنمية الاقتصادية

1/17/2025 4:30:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تفضل‭ ‬إسماعيل‭ ‬نابي‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بجمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬بزيارة‭ ‬مقر‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وشركة‭ ‬ممتلكات‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬مثمرة،‭ ‬مسلطة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬للمملكة‭ ‬وموقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والذي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬مركزا‭ ‬حيويا‭ ‬للتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.
‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬المتبادل‭. ‬

MENAFN17012025000055011008ID1109100484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث