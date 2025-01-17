وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا يزور مجلس التنمية الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تفضل‭ ‬إسماعيل‭ ‬نابي‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بجمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬بزيارة‭ ‬مقر‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وشركة‭ ‬ممتلكات‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬مثمرة،‭ ‬مسلطة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬للمملكة‭ ‬وموقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والذي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬مركزا‭ ‬حيويا‭ ‬للتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.

‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬المتبادل‭. ‬