إذاعة الجيش الإسرائيلي: الكابينت ينعقد اليوم للتصديق على الصفقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" ينعقد الساعة 10 صباحا بتوقيت القدس للتصديق على الصفقة.
وقالت إن هناك تقديرات بأن تُنشر مساء اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم.
وأضافت: قد تعقد الحكومة جلسة اليوم بشأن الصفقة في مسعى لعدم تأجيل التنفيذ حتى الاثنين.
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