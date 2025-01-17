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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الكابينت ينعقد اليوم للتصديق على الصفقة

1/17/2025 3:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" ينعقد الساعة 10 صباحا بتوقيت القدس للتصديق على الصفقة.

وقالت إن هناك تقديرات بأن تُنشر مساء اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم.


وأضافت: قد تعقد الحكومة جلسة اليوم بشأن الصفقة في مسعى لعدم تأجيل التنفيذ حتى الاثنين.

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