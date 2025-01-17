البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني في مهب الريح: خسائر فادحة وتحديات غير مسبوقة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/ تعرض الاقتصاد الفلسطيني لتحديات غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي استمر لأكثر من 460 يومًا. مارست إسرائيل خلاله حرب إبادة شاملة أدت إلى تدمير هائل للبنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة وانهيار الخدمات الأساسية. تدهورت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة والضفة الغربية بوتيرة متسارعة، ويستعرض هذا التقرير، المستند إلى بيانات حديثة من البنك الدولي، الجوانب المختلفة للأزمة بما في ذلك الانكماش الاقتصادي والتضخم وانعدام الأمن الغذائي والأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

الأثر الاقتصادي المباشر: تراجع الناتج المحلي الإجمالي

شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا كبيرًا حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% في عام 2024. تحملت غزة النصيب الأكبر من هذا الانكماش، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 86% خلال النصف الأول من العام نفسه، بينما كان الانكماش في الضفة الغربية أقل حدة لكنه وصل إلى 23%. تأثرت القطاعات الحيوية بشكل مباشر، حيث تراجع قطاع البناء بنسبة 42%، وقطاع التصنيع بنسبة 30%، وقطاع الخدمات بنسبة 23%، في حين سجل قطاعا التجارة والنقل انخفاضًا بنسبة 22% و26% على التوالي.

البطالة وتدهور سوق العمل

تفاقمت أزمة البطالة بشكل غير مسبوق نتيجة الحرب. في غزة تجاوزت معدلات البطالة 80% حيث فقد آلاف العمال وظائفهم في القطاعات التي تعرضت للتدمير مثل البناء والتجارة، بينما أدت القيود الإسرائيلية المشددة في الضفة الغربية إلى ارتفاع البطالة إلى 35%. سوق العمل شهد تحولات خطيرة تمثلت في زيادة الاعتماد على العمالة غير الرسمية وانتشار عمالة الأطفال بسبب تدهور الظروف المعيشية.

التضخم وانعدام الأمن الغذائي

تواجه غزة أزمة تضخم خانقة نتيجة الحصار الإسرائيلي وانقطاع سلاسل التوريد، حيث سجلت أسعار السلع الأساسية زيادات هائلة. ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 2400%، بينما سجلت أسعار الدقيق زيادة بنسبة 2150%، ووصلت زيادات أسعار السكر إلى 900%. هذه الأزمة أدت إلى نقص حاد في الغذاء يعاني منه 91% من سكان غزة، بينما يعيش 345 ألف شخص في ظروف كارثية. الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر تضررًا حيث يفتقر 96% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-23 شهرًا إلى الحد الأدنى من التنوع الغذائي اللازم.

تدمير البنية التحتية والقطاع الخاص

تعرضت البنية التحتية في غزة لتدمير شامل، حيث تضررت 88% من المنشآت الاقتصادية. دُمرت 70% من الطرق و90% من المنازل بالكامل، فيما تعرضت 80% من المنشآت التجارية لأضرار جسيمة. انقطاع الكهرباء تسبب في توقف النشاط الاقتصادي تمامًا نتيجة تدمير محطة توليد الكهرباء وغياب الوقود، مما جعل السكان يعتمدون على مولدات الديزل المكلفة وغير المستدامة.

الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المتزايدة من عائدات الضرائب، حيث ارتفعت الاقتطاعات إلى 500 مليون شيكل شهريًا، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق. فجوة التمويل بلغت 1.04 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، مما دفع السلطة إلى خفض رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70%. تصاعدت الديون الداخلية للسلطة لتتجاوز 2.8 مليار دولار، مما زاد من تعقيد الوضع المالي.

أزمات القطاع المالي والبنكي

رغم التحديات، لا يزال القطاع المالي الفلسطيني صامدًا، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.1% في منتصف 2024. مع ذلك، تعرضت البنوك العاملة في غزة لخسائر كبيرة نتيجة تدمير 98% من فروعها وأجهزة الصراف الآلي. برزت الخدمات المالية الرقمية كبديل حيث شهدت المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي انتشارًا متزايدًا.

التوصيات والإصلاحات المطلوبة

معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب إجراءات عاجلة تشمل وقف العدوان الإسرائيلي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وإعادة إعمار البنية التحتية. زيادة المساعدات الدولية لسد فجوة التمويل وتخفيف الأعباء المالية عن السلطة الفلسطينية ضرورة ملحة، إلى جانب إعادة بناء الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في غزة والضفة الغربية. تنفيذ إصلاحات داخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية لضمان استخدام المساعدات بكفاءة يمثل أولوية قصوى.

تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأسوأ أزماته منذ عقود في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. الخروج من هذه الأزمة يتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا مع التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق إصلاحات عاجلة لتخفيف المعاناة الاقتصادية والاجتماعية