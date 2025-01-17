بالفيديو .. شاب مصري يتزوج 3 في يوم واحد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في واقعة
غريبة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي،
بعد أن أقدم شاب مصري على الزواج من 3 فتيات
بنفس اليوم، وجمعهم معاً في حفل زفاف واحد.
وفي المقطع المتداول، يقول الشاب ويدعى محمد،
بحسب مغردين "أحبهم ويبادلوني نفس الحب، لذلك أقنعتهم أن أتجوزهم الثلاثة في يوم واحد".
وظهرن الفتيات في مقطع الفيديو وهن يمدحن عريسهن محمد، وسط آراء متضاربة من مغردين على مواقع التواصل.
وكتبت مغردة على "إكس": "هذا أمر غير طبيعي، ويتنافى مع الفطرة السوية للبشر".
وأضافت أخرى "هذه الفئة من الناس يهمها أن تتصدر الترند ولا شيء آخر" ، معتبرين أن مشاركة الشاب والفتيات هذا المقطع الغاية منه تصدر الترند، وحصد الشهرة.
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