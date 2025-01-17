بالفيديو .. شاب مصري يتزوج 3 في يوم واحد

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واقعةغريبة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي،بعد أن أقدم شاب مصري على الزواج من 3 فتياتبنفس اليوم، وجمعهم معاً في حفل زفاف واحد.

وفي المقطع المتداول، يقول الشاب ويدعى محمد،

بحسب مغردين "أحبهم ويبادلوني نفس الحب، لذلك أقنعتهم أن أتجوزهم الثلاثة في يوم واحد".



وظهرن الفتيات في مقطع الفيديو وهن يمدحن عريسهن محمد، وسط آراء متضاربة من مغردين على مواقع التواصل.



وكتبت مغردة على "إكس": "هذا أمر غير طبيعي، ويتنافى مع الفطرة السوية للبشر".



وأضافت أخرى "هذه الفئة من الناس يهمها أن تتصدر الترند ولا شيء آخر" ، معتبرين أن مشاركة الشاب والفتيات هذا المقطع الغاية منه تصدر الترند، وحصد الشهرة.

