مصطفى يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي و رئيس المجلس الأوروبي

MENAFN - Palestine News ) بروكسل /PNN/ ثمن رئيس الوزراء محمد مصطفى، الدور المميز الذي يلعبه الأوروبي في دعم حقوق شعبنا، مشيدا بالمواقف المبدئية التي تبناها البرلمان بما في ذلك دعمه حل الدولتين، ووقوفه إلى جانب قيم العدالة والإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، اليوم الخميس، في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لتعزيز السلام العادل والدائم في المنطقة.

من جانبها، أكدت ميتسولا، التزام البرلمان الأوروبي بمواصلة دعمه الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت ميتسولا، أهمية الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية، والذي يعتبر أساسيًا لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية وتعزيز الاستقرار.

وأعربت ميتسولا عن تطلعها لزيارة فلسطين قريبًا، لتعزيز التعاون مع فلسطين في العديد من المجالات، مشيدة بجهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة. وأعرب الطرفان عن التزامهما بمواصلة الحوار والتنسيق المشترك.

كما و بحث رئيس الوزراء د. مع مصطفى مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سبل دعم جهود وخطط الحكومة من أجل الإغاثة الطارئة في قطاع غزة فور وقف العدوان، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2735 والقرارات ذات الصلة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية لتحقيق رؤية حل الدولتين، وذلك اليوم الخميس في مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وشدد مصطفى على أهمية مساندة الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة لجهود الحكومة في الإغاثة والتعافي المبكر وصولا للإعمار الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية، مثمنا الدعم الإنساني والإغاثي والسياسي والمالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين على مدار السنوات الماضية.

وقال رئيس الوزراء: "نريد وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، وضمان عدم تكراره، وإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

واستعرض مصطفى جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي، مثمنا الدعم الأوروبي المقدم لهذه الجهود الحكومية، آملا إنجاز حزمة الدعم الأوروبي الطارئ متعدد الأعوام في أقرب وقت ممكن، لمساندة الحكومة في ضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.

من جانبه أكد كوستا دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لرؤية حل الدولتين، قائلا: "مهما اختلفت الآراء داخل الاتحاد الأوروبي ولكن الكل يجمع على أهمية تحقيق السلام في المنطقة والذي يأتي من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية".

كما أكد كوستا دعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار واستدامته وضمان عدم تكراره، وجاهزية الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة الفلسطينية من أجل إغاثة قطاع غزة.

وحضر الاجتماعات سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أمل جادو الشكعة، ومستشار رئيس الوزراء د. محمد الأحمد، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثاني آلاء جادالله وسكرتير ثالث لما نزيه