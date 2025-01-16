الشرطة تكشف ملابسات ابتزاز إلكتروني في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN/
كشفت الشرطة اليوم الخميس، ملابسات ابتزاز إلكتروني تعرضت له مواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي
" تيك توك " في بيت لحم.
وقالت الشرطة، بأن سيدة تقدمت بشكوى لدائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة تتعلق بقيام مجهول بتهديدها من خلال نشر فيديوهات لها وابتزازها مادياً، وذلك بعد ايهامها بانه رجل دين ويريد علاجها، على الفور باشرت المباحث إجراءات البحث الإلكتروني وتم تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه.
وأكدت التحفظ على المقبوض عليه واحالته للنيابة العامة.
MENAFN16012025000205011050ID1109099692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.