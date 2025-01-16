الشرطة تكشف ملابسات ابتزاز إلكتروني في بيت لحم

وقالت الشرطة، بأن سيدة تقدمت بشكوى لدائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة تتعلق بقيام مجهول بتهديدها من خلال نشر فيديوهات لها وابتزازها مادياً، وذلك بعد ايهامها بانه رجل دين ويريد علاجها، على الفور باشرت المباحث إجراءات البحث الإلكتروني وتم تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه.

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