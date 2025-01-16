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الشرطة تكشف ملابسات ابتزاز إلكتروني في بيت لحم

1/16/2025 11:22:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/
كشفت الشرطة اليوم الخميس، ملابسات ابتزاز إلكتروني تعرضت له مواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تيك توك " في بيت لحم.

وقالت الشرطة، بأن سيدة تقدمت بشكوى لدائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة تتعلق بقيام مجهول بتهديدها من خلال نشر فيديوهات لها وابتزازها مادياً، وذلك بعد ايهامها بانه رجل دين ويريد علاجها، على الفور باشرت المباحث إجراءات البحث الإلكتروني وتم تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه.

وأكدت التحفظ على المقبوض عليه واحالته للنيابة العامة.

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