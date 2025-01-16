لهذه الاسباب .. أميركا تحظر الصبغة الحمراء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء أنها حظرت استخدام صبغة حمراء مثيرة للجدل في الأغذية والأدوية، يُعرف منذ أكثر من 30 عاما أنها تسبب لدى الحيوانات.

وهذه الصبغة الاصطناعية المستخلصة من البترول، والتي تسمى إريثروسين، تُعرف أيضًا باسم "إي 127′′ (E127) في أوروبا و"رِيد 3" في أميركا الشمالية، وتُستَخدَم لإعطاء الأطعمة أو لكبسولات الدواء لونا ورديا فاتحا إلى أحمر.

وكانت هذه المادة موجودة إلى اليوم في نحو 3 آلاف غذائي يباع في الولايات المتحدة، وفقا لقاعدة بيانات جمعية "إي دبليو جي" البيئية، من بينها سكاكر وفواكه معلّبة ومشروبات.

وأفادت هيئة مراقبة الغذاء والدواء الأميركية في وثيقة رسمية نشرت الأربعاء بأنها "تلغي الترخيص باستخدام ريد 3 في الأغذية والأدوية المتناولة".

ولم يكن مسموحا أصلا باستخدام هذه الصبغة في الولايات المتحدة في مستحضرات التجميل والأدوية التي تُطبق مباشرة على الجلد منذ عام 1990 بسبب مخاطر الحساسية والشكوك في طبيعتها المسرطنة، بعدما أظهرت الدراسات أنها تسبب السرطان لدى القوارض.

وفي أماكن أخرى من العالم، تفرض بلدان عدة، ولا سيما ضمن الاتحاد الأوروبي، قيودا صارمة على استخدامها.

ويشكّل حظر هذه المادة في الولايات المتحدة انتصارا كبيرا لجمعيات الدفاع عن المستهلكين. ففي عام 2022، تقدَّم عدد منها بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء لحظر هذه المادة المضافة في المنتجات الغذائية والأدوية الفموية، وهو الطلب الذي قررت السلطات الاستجابة له.