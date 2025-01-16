طنين الأذن.. متى يصبح مزمنا؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت الجمعية الألمانية لعلاج طنين ‫الأذن إن مصطلح "طنين الأذن" يشمل جميع أشكال الضوضاء في الأذن، مثل ‫الصفير والأزيز والصرير والطنين والهسهسة والخشخشة والنقر والطرق، ‫مشيرة إلى أن الطنين يصير مزمنا إذا استمر لمدة أطول من 3 أشهر.

‫وأوضحت الجمعية أنه فيما يصل إلى 54% من الحالات لا يتم العثور ‫على سبب واضح للطنين أثناء الفحص الأولي أو في وقت لاحق، حينئذ يتحدث ‫الأطباء عن "الطنين مجهول السبب". ولدى حوالي 34% من المرضى يرجع ‫طنين الأذن إلى الضجيج.

‫وفي كثير من الأحيان يرتبط فقدان السمع والطنين ببعضهما، ويقدر ‫أن حوالي ثلثي الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع يعانون أيضا من ‫طنين الأذن. وبالمثل يعد طنين الأذن في كثير من الأحيان أحد الأعراض ‫الأولى لفقدان السمع.

‫‫وتشمل الأسباب المحتملة لطنين الأذن أيضا ارتفاع ضغط الدم والاضطرابات ‫في منطقة مفصل الفك الناجمة مثلا عن شد العضلات أو صرير الأسنان.

‫‫‫** سبل العلاج

‫‫‫وكلما تم علاج طنين الأذن مبكرا، كان ذلك أفضل، نظرا لأن الطنين يرفع ‫خطر فقدان الأذن المفاجئ. وإذا تم تحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫طنين الأذن، فإن علاج هذا السبب يمثل أهم عنصر لمواجهة الطنين، فعلى ‫سبيل المثال يمكن علاج ضعف السمع عن طريق ارتداء سماعة أذن طبية.

‫‫وفي حالة ارتفاع ضغط الدم، فإنه يتم استخدام الأدوية الخافضة للضغط، ‫في حين يمكن علاج الاضطرابات في منطقة مفصل الفك عن طريق تقويم الأسنان.

‫وفي بعض الأحيان يتم العلاج بواسطة الأدوية النفسية، والتي يمكن أن تخفف ‫حدة طنين الأذن من خلال تأثيرها على الجهاز العصبي المركزي. كما يمكن ‫أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي المرضى على التعامل مع طنين الأذن ‫المزمن.